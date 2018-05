Guerrilla Games: gli sviluppatori di Horizon Zero Dawn sono al lavoro su un nuovo RPG?

Dopo il successo di Horizon Zero Dawn (oltre 7.5 milioni di copie vendute) Guerrilla Games non certo deciso di riposare sugli allori e lo studio è già a lavoro su un nuovo misterioso progetto, come testimoniato da due annunci di lavoro pubblicati sul sito della compagnia.

Guerrilla è attualmente alla ricerca di uno Sceneggiatore e di uno Sceneggiatore Senior, entrambi con esperienza nella scrittura di dialoghi e strutture narrative per Giochi Tripla A. Il team richiede almeno quattro anni di esperienza nella produzione di un prodotto AAA per console ed esperienza con meccaniche GDR e Action RPG.

Nessun riferimento a Horizon Zero Dawn ma non è escluso che il progetto in questione possa essere il tanto atteso Horizon Zero Dawn 2: in passato Guerrilla e Sony avevano affermato l'intenzione di portare avanti il franchise con nuovi giochi, al momento però nessun annuncio è stato fatto sul futuro della serie. Probabilmente è ancora troppo presto per saperne di più e un annuncio su Horizon Zero Dawn 2 nel breve periodo sembra escluso ma noi non vediamo l'ora di saperne di più...