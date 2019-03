Guerrilla al lavoro su Horizon Zero Dawn 2 per PS5? Lo suggerisce un annuncio di lavoro

Sembra che le acque in casa Guerrilla Games stiano ricominciando a muoversi: nel corso degli ultimi giorni, la software house olandese ha pubblicato diversi annunci di lavoro indirizzato a professionisti interessati a sviluppare un nuovo progetto tripla A.

Sono diversi i talenti di cui è in cerca Guerrilla Games per il suo prossimo gioco, ma particolarmente interessanti sono i requisiti richiesti per il ruolo di Senior Game Designer. Come possiamo leggere sulla pagina dell'annuncio, il candidato dovrà "disporre di un'estesa conoscenza di storie ed essere esperto di design narrativo nel campo degli RPG open-world", oltre ad aver già lavorato in passato ad almeno un altro titolo tripla A. Tra i principali obiettivi dell'impiego, c'è la scrittura dei dialoghi delle quest, dei dialoghi circostanziali legati all'ambientazione e dei documenti sparsi per il mondo di gioco, oltre alla stesura della storia principale.

Insomma, non si tratta di una conferma vera e propria, ma tutti gli indizi sembrerebbero condurre ad una conclusione: Guerrilla Games potrebbe aver accelerato le operazioni per la realizzazione del seguito di Horizon: Zero Dawn, da pubblicare verosimilmente su PlayStation 5. L'avventura originale di Aloy, lanciata nel 2017, fu accolta dal favore della critica e dei fan, specialmente per il combat system ben congegnato e per lo stupefacente comparto grafico realizzato tramite il Decima engine, la macchina tecnologica cortesemente offerta a Kojima Productions per dar vita a Death Stranding.