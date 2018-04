Guerrilla Games omaggia Santa Monica con un'immagine crossover tra God of War e Horizon

Tra gli ammiratori del nuovo God of War di Sony Santa Monica disponibile da oggi su PlayStation 4, troviamo anche gli sviluppatori di Guerrilla Games, autori dell'altrettanto apprezzato Horizon: Zero Dawn.

Con un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter, i membri di Guerrilla Games hanno voluto fare i complimenti ai ragazzi che hanno dato vita a God of War, aggiungendo di essere ansiosi di iniziare la nuova avventura di Kratos e Atreus.

"Congratulazioni a Sony Santa Monica per il lancio di God of War. Non vediamo l'ora di andare a caccia con Kratos e Atreus quest'oggi!".

Il messaggio è stato accompagnato da una simpatica immagine crossover che vede protagonisti Kratos, Atreus, ed Aloy di Horizon: Zero Dawn. Lo studio olandese non è nuovo a questo tipo di iniziative amichevoli, dal momento che aveva pensato ad un'idea simile per rendere omaggio a CD Projekt RED e al suo The Witcher 3.

God of War è da oggi disponibile in esclusiva su PlayStation 4. Il gioco si sta rivelando un successo al day one: nel mentre Barlog ha voluto ringraziare i giocatori per il loro supporto ed esprimere la propria commozione per le entusiastiche recensioni ricevute, l'action-adventure è già diventato il titolo più trasmesso su Twitch. Per tutte le informazioni aggiuntive, vi raccomandiamo di consultare la nostra recensione.