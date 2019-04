Guerrilla Games: gli ultimi rumor sul sequel di Horizon e un nuovo gioco multiplayer per PS5

Secondo le ultime indiscrezioni, Guerrilla Games sarebbe al lavoro sia sul sequel di Horizon Zero Dawn, sia su un nuovo titolo incentrato sul multiplayer online. Entrambe le produzioni potrebbero essere previste per PS5.

Ad alimentare i rumor sullo sviluppo di questi due importanti progetti che, plausibilmente, dovrebbero debuttare sulla console next-gen di Sony al lancio di PS5 o comunque nel periodo immediatamente successivo alla sua commercializzazione, ci ha infatti pensato la doppiatrice Janina Gavankar con delle inequivocabili dichiarazioni legate, appunto, allo sviluppo di Horizon Zero Dawn 2.

Le dieci milioni di copie vendute dalla prima avventura di Aloy contro le "macchine ribelli" che dominano il suo colorato universo post-apocalittico, d'altronde, rappresentano un più che valido incentivo alla realizzazione di un secondo capitolo.

Decisamente più criptiche e di difficile interpretazione sono invece le voci di corridoio collegate allo sviluppo, da parte di Guerrilla Games, di un videogioco fortemente orientato al multiplayer: la sussidiaria olandese di SCE si è infatti attivata per ampliare il proprio personale con assunzioni volte alla creazione di una solida infrastruttura online che includa un matchmaking evoluto, dei tornei online, la gestione di clan e l'accesso a graduatorie competitive in rete. Tutti elementi che, secondo alcuni, potrebbero suggerire la realizzazione di un nuovo capitolo della serie sparatutto di Killzone.

Analizziamo perciò in video tutti i rumor riguardanti lo sviluppo del seguito di Horizon Zero Dawn e del nuovo titolo multiplayer per PS5 di Guerrilla Games.