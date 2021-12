Guerrilla oltre Horizon Forbidden West: diversi i giochi non ancora annunciati

Guerrilla Games rimane concentrata nell'ultimare Horizon Forbidden West e rifinire i dettagli dell'epica avventura post-apocalittica open world in arrivo su PlayStation 5 e PlayStation 4 a febbraio 2022. Nel frattempo, sembra però che lo studio olandese abbia avviato lo sviluppo di altri videogiochi.

Secondo un report di Video Game Chronicles, di cui abbiamo appreso nei mesi scorsi, la software house facente parte della famiglia dei PlayStation Studios sta pensando di espandere ulteriormente il franchise di Horizon. In particolare, sembra che si voglia puntare su un progetto che includa la componente cooperativa in multigiocatore online, ed il tutto potrebbe concretizzarsi in Horizon 3 o in uno spin-off.

Non sappiamo con certezza in che modo deciderà di agire Guerrilla in futuro, tuttavia il profilo Linkedin dell'art director Ivan Laliashvili ci dà quantomeno una certezza: lo studio si trova al lavoro su più progetti in contemporanea non ancora annunciati. Per scoprire di cosa si tratta non ci resta che attendere pazientemente, e qualunque annuncio Guerrilla abbia in canna arriverà con tutta probabilità dopo il debutto di Horizon Forbidden West.

Vi ricordiamo che Horizon Forbidden West sarà disponibile su PlayStation 5 e PlayStation 4 a partire dal 18 febbraio 2022. Nei giorni scorsi Sony ci ha concesso un nuovo assaggio dell'Ovest Proibito pubblicando delle nuove spettacolari sequenze di gameplay tratte da Forbidden West.