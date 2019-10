Guerrilla al lavoro sul mo-cap di un nuovo gioco: Horizon Zero Dawn 2 per PS5?

PlayStation 4 ha ancora molto da offrire (qualcuno ha detto The Last of Us Parte 2?) ma, inevitabilmente, i nostri pensieri sono già rivolti alla prossima generazione di console e a PS5, che arriverà sul mercato a Natale 2020.

Le nostre antenne, di conseguenza, si sono subito drizzate quando abbiamo scoperto che Darren Randall, Principal Animator di Guerrilla Games, s'è recato presso gli studi di Goodbye Kansas a Stoccolma, in Svezia, per lavorare al motion capture di un misterioso progetto assieme alla sua squadra. I ragazzi olandesi, responsabili di Horizon Zero Dawn e dell'eccellente espansione The Frozen Wilds, stanno lavorando in completa segretezza da almeno due anni, presumibilmente - date le tempistiche - su un progetto per PlayStation 5, e adesso stanno finalmente cominciando ad uscire allo scoperto.

Tutti gli indizi a nostra disposizione lasciano intendere che si trovino al lavoro proprio su Horizon Zero Dawn 2. Oltre ad aver lasciato le porte spalancante per un sequel al termine del primo capitolo, di recente Guerrilla ha anche cominciato ad assumere talenti competenti in alcuni degli ambiti distintivi di Horizon, come lo sviluppo della vegetazione e di un mondo di gioco vivo e vibrante. In occasione dell'annuncio del nuovo controller di PS5 è stato fatto un esplicito riferimento all'utilizzo di arco e frecce, mentre la rivista PlayStation Official Magazine UK ha deliberatamente inserito Horizon Zero Dawn 2 tra le opzioni di un sondaggio sui titoli più attesi.

Al momento non c'è ancora nulla di ufficiale, ma una certezza l'abbiamo: che sia Horizon 2 o una nuova IP, qualcosa sta sicuramente bollendo in pentola presso gli studi di Guerrilla Games.