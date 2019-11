Guerrilla sta sviluppando un nuovo SOCOM per PlayStation 5?

Da molto tempo si parla di un misterioso gioco di Guerrilla Games in fase di sviluppo per PlayStation 5, c'è chi parla di Horizon Zero Dawn 2 e chi spera nel ritorno di Killzone ma il titolo misterioso potrebbe anche essere.... un nuovo Socom!

Secondo quanto riportato da Tidux, Guerrilla sarebbe attualmente al lavoro su due progetti, uno dei quali Socom per PlayStation 5, affidato alle cure di "un secondo team", con un "core team" al lavoro su un grande progetto, presumibilmente il tanto rumoreggiato Horizon Zero Dawn 2.

La serie Socom è in pausa dal 2011, nel frattempo lo studio responsabile del franchise (Zipper Interactive) è stato chiuso dopo il fallimento commerciale di MAG per PlayStation 3. Lo stesso Tidux nei mesi scorsi aveva parlato del possibile ritorno di Socom, riportando come Sony fosse indecisa se realizzare un meno un nuovo episodio della serie, a quanto pare la risposta è positiva.

Che Socom possa essere uno dei giochi di lancio di PlayStation 5, così da avere uno shooter multiplayer disponibile al day one? Lo scopriremo probabilmente nel corso del prossimo anno, quando Sony dovrebbe presentare ufficialmente PS5 e svelare i primi giochi in fase di sviluppo per il nuovo hardware presso i suoi studi interni.