Guida all'opzione 'do not track' del browser per risolvere i problemi di navigazione

In questa Guida vi spiegheremo come impostare l'opzione "do not track" (in italiano "non tracciare") sul vostro browser per scongiurare ogni problema di navigazione su Everyeye.it. L'operazione richiederà solo pochi istanti del vostro tempo.

Dal momento che abbiamo aderito alle nuove regole sulla gestione dei cookies e della privacy, infatti, non possiamo più garantire il corretto funzionamento del sito agli utenti che hanno attivato la funzione "do no track" sul loro browser.

Ci riferiamo nello specifico a funzioni come il login, la pubblicazione di messaggi sul sito e sul forum, il salvataggio delle impostazioni relative al player Twitch, la selezione della skin notturna o l'impostazione dei filtri per le notizie visualizzate nella home. Se avete attivato la funzione "non tracciare" su Chrome o Firefox (o qualsiasi altro browser desktop e mobile) riscontrando qualche problema durante la navigazione, allora potrete risolvere l'inconveniente con un breve passaggio.

Se utilizzate il browser di Google, per esempio, vi basta visitare questa pagina e disattivare l'opzione "Invia una richiesta 'Non tenere traccia' con il tuo traffico di navigazione", proprio come indicato nell'immagine riportata in calce (l'operazione da seguire è analoga per gli altri browser). La procedura dovrebbe risolvere alcuni dei problemi, ma potrebbe non funzionare per tutti in quanto stiamo ancora investigando sui potenziali bug del sistema e dei browser, ognuno dei quali funziona in modo diverso.



Per aiutarci potete segnalare gli eventuali problemi da voi riscontrati, specificando nei commenti il sistema operativo e il broswer che state utilizzando durante la navigazione di Everyeye.it.