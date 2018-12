Guida alla mappa di Just Cause 4: migliori location e punti di interesse

Solís, l'ambientazione che fa da sfondo alla nuova avventura di Rico Rodriguez in Just Cause 4, è senza dubbio una delle attrazioni principali del gioco. In questa mini-guida faremo una panoramica sulla mappa esplorabile, parlando dei quattro biomi presenti e delle location più interessanti.

Biomi e clima dinamico

Prendendo spunto dal Sud America, Solís si presenta come l'ambientazione più vasta e variegata mai vista nella serie. Tra una missione e l'altra potremo sfrecciare nel deserto a bordo di un fuoristrada, raggiungere la cima di un monte innevato o perderci nelle atmosfere di una foresta lussureggiante. La mappa di Just Cause 4 ospita quattro biomi differenti: foresta pluviale, prateria, deserto e montagna. Ognuno di essi apre a nuove opportunità di gameplay, consentendo di usare veicoli specifici in ogni situazione. Grazie all'introduzione del meteo dinamico, inoltre, passare da un ambiente all'altro sarà un'esperienza ancora più intensa e imprevedibile. Tra i pericoli che i giocatori dovranno imparare ad evitare (e utilizzare a proprio vantaggio) ci sono gli inediti e potenti tornado, capaci di sconvolgere il paesaggio, scagliare per aria detriti giganteschi e spazzare via gli aerei, senza dimenticare le tempeste di sabbia, le tormenta di neve e gli incessanti temporali della foresta pluviale.

Nueva Voz, la capitale

Poteva mancare una visita alla capitale? Nueva Voz è situata nelle costa meridionale di Solís, presentandosi come l'area più densamente popolata del paese. Tra i punti di interesse principali troviamo un grande monumento, uno degli edifici più alti del gioco, l'aeroporto e uno stadio. L'area ospita anche numerosi palazzi e grattacieli in cui hanno residenza molti cittadini di Solís. Questa città è divisa in sezioni più piccole, analogamente a Esperito City e Panau City.

Il punto più alto di Solís

Premessa: il punto più alto di Solís si sblocca completando la storia principale. Dopo aver portato a termine l'avventura dirigetevi verso il centro della mappa, nella zona più rialzata di Qafa. In quest'area sbloccherete un nuovo punto di spostamento rapido. Usatelo e sarete in grado di planare sul picco più alto appena fuori dalla base aerea. Adesso non vi resta che godervi il panorama di Solís.

Jurassic Park

A nord-est di Solís si trova il più grande easter egg scoperto finora in Just Cause 4: un parco a tema ispirato a Jurassic Park. Non scendiamo troppo nei dettagli per non rovinarvi la sorpresa, ma vi anticipiamo che in questo punto di interesse si possono scovare diversi riferimenti al celebre film di Steven Spielberg.

Mile High Club

Il Mile High Club era presente sia in Just Cause 2 che in Just Cause 3. Nel secondo capitolo si presentava come un night club in piena attività, ma nel terzo gioco della serie ne abbiamo potuto osservare solo i detriti causati da un disastroso incidente. Per fortuna il Mile High Club è stato ricostruito a Solis. Potete tornare a visitarlo in Just Cause 4 tra le montagne a nord di Umina. Se siete alla ricerca di una discoteca e volete trascorrere una serata diversa dal solito, sapete dove andare.

Vi state divertendo con la nuova avventura di Rico Rodriguez? Se avete bisogno di qualche consiglio per sfruttare i nuovi strumenti introdotti nel gioco, non dimenticate di consultare la nostra Guida ai gadget di Just Cause 4.