Guida alle Erbe e alle Ricette di Resident Evil 2 Remake

Come visto nel gioco originale, anche nel remake di Resident Evil 2 dovrete sfruttare tutte le risorse a vostra disposizione per sopravvivere all'apocalisse zombie. In questa mini-guida vi parleremo delle Erbe, spiegandovi a cosa servono e come è possibile combinarle per ottenere effetti benefici.

Di seguito elenchiamo le tre tipologie di Erbe che è possibile raccogliere in Resident Evil 2 nel corso dell'avventura:

Erba Verde : Questo tipo di erba è in grado di ripristinare la salute. Nel gioco la troverete in grandi quantità sparse nei livelli, quindi tenete sempre gli occhi aperti durante le fasi esplorative.

: Questo tipo di erba è in grado di ripristinare la salute. Nel gioco la troverete in grandi quantità sparse nei livelli, quindi tenete sempre gli occhi aperti durante le fasi esplorative. Erba Blu : L'Erba Blu viene impiegata per curare gli stati di avvelenamento, anche se risulterà inefficace contro quelli procurati da alcuni nemici più potenti. Questa tipologia di erba sarà più difficile da trovare rispetto a quella verde.

: L'Erba Blu viene impiegata per curare gli stati di avvelenamento, anche se risulterà inefficace contro quelli procurati da alcuni nemici più potenti. Questa tipologia di erba sarà più difficile da trovare rispetto a quella verde. Erba Rossa: Al contrario delle altre due tipologie, l'Erba Rossa non può essere usata da sola. La sua unica funzione è quella di essere combinata con le altre erbe per ottenere una serie di effetti.

Dopo avervi parlato delle tre tipologie di Erbe disponibili, adesso elenchiamo tutte le Ricette ottenibili nel gioco combinando le Erbe Verdi, Blu e Rosse:

Erba Verde : Ripristina una piccola quantità di salute.

: Ripristina una piccola quantità di salute. Erba Verde X2 : Ripristina una moderata quantità di salute.

: Ripristina una moderata quantità di salute. Erba Verde X3 : Ripristina completamente la salute.

: Ripristina completamente la salute. Erba Verde + Erba Rossa : Ripristina completamente la salute.

: Ripristina completamente la salute. Erba Verde X2 + Erba Rossa : Ripristina completamente la salute e riduce i danni subiti per un breve periodo di tempo.

: Ripristina completamente la salute e riduce i danni subiti per un breve periodo di tempo. Erba Verde + Erba Blu : Rimuove il veleno e ripristina una piccola quantità di salute.

: Rimuove il veleno e ripristina una piccola quantità di salute. Erba Verde + Erba Blu + Erba Rossa : Ripristina completamente la salute, rimuove l'avvelenamento e riduce i danni subiti per un breve periodo di tempo.

: Ripristina completamente la salute, rimuove l'avvelenamento e riduce i danni subiti per un breve periodo di tempo. Erba Verde X2 + Erba Blu : Rimuove il veleno e ripristina una moderata quantità di salute.

: Rimuove il veleno e ripristina una moderata quantità di salute. Erba Blu : Cura gli stati di avvelenamento.

: Cura gli stati di avvelenamento. Erba Blu + Erba Rossa: Rimuove il veleno e protegge per un breve periodo di tempo da ulteriori avvelenamenti.

Come potete vedere poco sopra, le varie ricette disponibili in Resident Evil 2 permettono di ottenere diversi effetti benefici sul proprio personaggio. Il nostro consiglio è di esplorare attentamente i livelli e raccogliere tutte le erbe incontrate durante il cammino, cercando di combinarle in base ai pericoli che vi aspettate di affrontare nel corso dell'avventura.

Se volete esplorare tutte le aree di Resident Evil 2, non dimenticate di consultare la nostra Guida su come trovare le Chiavi di Picche, Quadri, Cuori e Fiori.