Guida agli Amiibo in Zelda Tears of the Kingdom: come usarli ed elenco delle ricompense

Se state giocando il nuovo The Legend of Zelda Tears of the Kingdom su Nintendo Switch e avete a disposizione uno o più Amiibo, sappiate che è possibile utilizzare qualsiasi statuetta da collezione per ottenere alcuni vantaggi in gioco.

Come usare gli Amiibo

Per poter iniziare ad utilizzare gli Amiibo in The Legend of Zelda Tears of the Kingdom è necessario portare a termine i primi Sacrari, quelli che fungono da tutorial e sbloccano i nuovi poteri di Link. A questo punto, nella ruota relativa alla selezione dell'abilità dovreste trovare in basso a sinistra l'icona degli Amiibo: selezionatela e premete il tasto L per far sì che appaia un cursore di fronte al protagonista che indica il luogo in cui cadranno le ricompense. Mentre tale elemento è visibile a schermo, avvicinate la statuetta al sensore del controller: se usate Switch Lite o un Joy-Con, il sensore è in corrispondenza dello stick analogico destro, invece se state usando un Controller Pro dovete avvicinare l'oggetto al centro della periferica, dove si trova il logo della console Nintendo. Assicuratevi inoltre che la console non sia in modalità Aereo e, nel caso in cui lo fosse, attivate il sensore NFC dall'apposito menu, altrimenti non sarà possibile per il controller rilevare le statuette.

Tutti gli Amiibo e le ricompense

Ecco di seguito l'elenco degli Amiibo legati a Zelda e le loro possibili ricompense:

Link (Tears of the Kingdom) - Ricompensa: tessuto per la paravela

- Ricompensa: tessuto per la paravela Link con l'arco (Breath of the Wild) - Ricompensa: tessuto per la paravela

- Ricompensa: tessuto per la paravela Link a Cavallo (Breath of the Wild) - Ricompensa: tessuto per la paravela

- Ricompensa: tessuto per la paravela Zelda (Breath of the Wild) - Ricompensa: tessuto per la paravela

- Ricompensa: tessuto per la paravela Guardiano (Breath of the Wild) - Ricompensa: tessuto per la paravela, armi oppure Lama Antica (potente oggetto per il Compositor)

- Ricompensa: tessuto per la paravela, armi oppure Lama Antica (potente oggetto per il Compositor) Boblin (Breath of the Wild) - Ricompensa: tessuto per la paravela oppure un'arma dei Boblin

- Ricompensa: tessuto per la paravela oppure un'arma dei Boblin Urbosa (Breath of the Wild) - Ricompensa: elmo Vah Naboris, tessuto per la paravela oppure un'arma speciale

- Ricompensa: elmo Vah Naboris, tessuto per la paravela oppure un'arma speciale Revali (Breath of the Wild) - Ricompensa: elmo Vah Medoh, tessuto per la paravela oppure un'arma speciale

- Ricompensa: elmo Vah Medoh, tessuto per la paravela oppure un'arma speciale Mipha (Breath of the Wild) - Ricompensa: elmo Vah Ruta, tessuto per la paravela oppure un'arma speciale

- Ricompensa: elmo Vah Ruta, tessuto per la paravela oppure un'arma speciale Daruk (Breath of the Wild) - Ricompensa: elmo Vah Rudania, tessuto per la paravela oppure un'arma speciale

- Ricompensa: elmo Vah Rudania, tessuto per la paravela oppure un'arma speciale Link (Super Smash Bros.) - Ricompensa: set armatura di Twilight Princess oppure Epona (il cavallo di Link)

- Ricompensa: set armatura di Twilight Princess oppure Epona (il cavallo di Link) Zelda (Super Smash Bros.) - Ricompensa: tessuto per la paravela di Twilight Princess

- Ricompensa: tessuto per la paravela di Twilight Princess Ganondorf (Super Smash Bros.) - Ricompensa: tessuto per la paravela "Re dei Demoni" oppure armi (potrebbe apparire un raro spadone)

- Ricompensa: tessuto per la paravela "Re dei Demoni" oppure armi (potrebbe apparire un raro spadone) Sheik (Super Smash Bros.) - Ricompensa: tessuto per la paravela di heik oppure set Armatura di Sheik

- Ricompensa: tessuto per la paravela di heik oppure set Armatura di Sheik Zelda (The Wind Waker) - Ricompensa: scudo Brezza Marina oppure un tessuto per la paravela

- Ricompensa: scudo Brezza Marina oppure un tessuto per la paravela Link (The Wind Waker) - Ricompensa: tessuto per la paravela di Wind Waker oppure il set Armatura di Wind Waker

- Ricompensa: tessuto per la paravela di Wind Waker oppure il set Armatura di Wind Waker Link (Ocarina of Time) - Ricompensa: tessuto per la paravela "Fattoria di Lon-Lon" oppure set Armatura del Tempo

- Ricompensa: tessuto per la paravela "Fattoria di Lon-Lon" oppure set Armatura del Tempo Giovane Link - Ricompensa: tessuto per la paravela oppure set Armatura del Tempo

- Ricompensa: tessuto per la paravela oppure set Armatura del Tempo Link 8 Bit - Ricompensa: tessuto per la paravela oppure il set Armatura dell'Eroe

- Ricompensa: tessuto per la paravela oppure il set Armatura dell'Eroe Link (Link's Awakening) - Ricompensa: tessuto per la paravela e set Armatura del Risveglio

- Ricompensa: tessuto per la paravela e set Armatura del Risveglio Link (Majora's Mask) - Ricompensa: tessuto per la paravela di Majora's Mask oppure set Armatura Furia Divina

- Ricompensa: tessuto per la paravela di Majora's Mask oppure set Armatura Furia Divina Zelda e Solcanubi (Skyward Sword) - Ricompensa: tessuto per la paravela

- Ricompensa: tessuto per la paravela Link (Skyward Sword) - Ricompensa: tessuto per la paravela oppure set Armatura del Cielo

- Ricompensa: tessuto per la paravela oppure set Armatura del Cielo Link (Twilight Princess) - Ricompensa: tessuto per la paravela e set armatura di Twilight Princess

- Ricompensa: tessuto per la paravela e set armatura di Twilight Princess Link Lupo (Twilight Princess) - Ricompensa: carne di vario tipo

Anche tutti gli altri Amiibo non legati a Zelda si possono utilizzare, ma in questo caso riceverete solo consumabili casuali e non ricompense di valore.

Trucco per usare gli Amiibo senza limiti

Proprio come in Breath of the Wild, anche in The Legend of Zelda Tears of the Kingdom è possibile utilizzare ogni Amiibo una sola volta nell'arco di 24 ore e, dal momento che alcuni oggetti richiedono un po' di fortuna e svariati tentativi, potrebbe volerci un po' per completare un set o ricevere un'arma specifica. Fortunatamente esiste un pratico trucco che permette di aggirare questa limitazione: dopo aver usato tutti i vostri Amiibo, salvate i progressi e chiudete il gioco, poi accedete alle impostazioni di sistema e spostate di un giorno in avanti la data della console. Avviate di nuovo l'esclusiva Switch e potrete riutilizzare tutti i vostri oggetti da collezione per poi ripetere di nuovo il processo.

