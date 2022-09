Guida alle armi di Call of Duty Modern Warfare 2: come sbloccare l'MP5

La Beta di Call of Duty Modern Warfare 2 ha permesso ai fan del franchise di testare il multiplayer del nuovo FPS targato Infinity Ward che uscirà (su PC e sulle console PlayStation e Xbox) il 28 ottobre 2022. Durante la prova è possibile sbloccare varie armi degne di nota, tra cui l’iconica mitragliatrice MP5. Ecco tutti i passi utili a ottenerla.

La prima cosa da fare per puntare all’arma in questione è equipaggiare il fucile Lachmann-762 che si ottiene al raggiungimento del grado 16. A quel punto, portando la nuova bocca da fuoco fino al livello 12, sbloccherete il fucile d’assalto chiamato Lachmann-556 il cui livello 11 vi garantirà libero accesso all’MP5. In conclusione, nel caso foste indecisi sul come personalizzare al meglio il vostro giocattolino, ecco una build capace di metterne in risalto i punti di forza.

COD Modern Warfare 2 accessori per MP5

Volata : Lockshot KT85

: Lockshot KT85 Canna : FTAC M-Sub 12"

: FTAC M-Sub 12" Sottocanna : Lockgrip Precision-40

: Lockgrip Precision-40 Caricatore: 40-Round Mag

COD Modern Warfare 2 build MP5

Arma primaria : MP5

: MP5 Arma secondaria : X12

: X12 Equipaggiamento tattico : granata flash

: granata flash Equipaggiamento letale : granata a frammentazione

: granata a frammentazione Equipaggiamento da campo : Dead Silence/Scatola di munizioni

: Dead Silence/Scatola di munizioni Abilità base : Double Time e Battle Hardened

: Double Time e Battle Hardened Abilità bonus : Fast Hands

: Fast Hands Abilità finale: Ghost

Restando nell’ambito delle abilità, ecco quali sono i migliori perk della Beta di COD Modern Warfare 2. Sulle pagine di Everyeye.it potete anche leggere quanto è emerso dal nostro provato della Beta di COD Modern Warfare 2 per scoprire quali sono gli aspetti migliori e migliorabili dello sparatutto Activision.