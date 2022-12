La guida a tutte le armi di The Callisto Protocol

Durante la vostra avventura nei panni di Jacob Lee attraverso gli oscuri ambienti della prigione di Black Iron, potrete fare affidamento su diversi strumenti di morte per affrontare le spaventose e brutali creature che cercheranno di uccidervi - a proposito, ecco la nostra guida a tutte le animazioni di morte di The Callisto Protocol.

In totale, The Callisto Protocol mette a disposizione del giocatore ben nove armi differenti, che potranno essere recuperate in momenti diversi dell'avventura, incrementando così progressivamente la potenza di fuoco a disposizione del protagonista. Ecco la lista completa in ordine di ritrovamento - ma tenete presente che potreste non trovare mai alcune di queste armi. E se avete bisogno di altri trucchi ecco la guida ai migliori upgrade delle armi di The Callisto Protocol.

Coltello

Questa è la prima arma che ci verrà fornita in maniera automatica durante le primissime fasi di gioco. Si tratta di un rozzo coltello ricavato da una chiave inglese, e vi permetterà di eliminare silenziosamente e con un colpo solo molti dei nemici che incontrerete.

Ascia da mischia

Anche questa arma può essere ottenuta automaticamente durante le prime ore di gioco, e rappresenterà la vostra arma corpo a corpo principale per la prima parte dell'avventura all'interno del gioco. Si tratta di uno strumento che non infligge molti danni, ma è sufficiente per sopravvivere ai primi nemici che incontrerete.

Bastone stordente

Alcune ore di gioco dopo aver trovato l'ascia, verrete in possesso del bastone stordente, un'arma da mischia elettrificata di gran lunga più potente, che prenderà il posto del precedente in qualità di arma corpo a corpo principale, e lo rimarrà per tutto il resto della vostra partita.

Cannone portatile

Si tratta di una pistola a colpo singolo in grado di sparare proiettili che infliggono una buona quantità di danni e possono anche sembrare gli arti dei nemici. Otterrete quest'arma durante le fasi iniziali del gioco, e imparerete presto ad usarla in alternanza con i colpi della vostra arma corpo a corpo.

GRP

Il GRP è uno speciale guanto che Jacob potrà equipaggiare sull'avambraccio destro, e che permette di utilizzare il potere della stasi. Grazie ad esso potrete attirare verso di voi e poi lanciare oggetti e nemici, in modo tale da infliggere danni extra sfruttando le interazioni con l'ambiente circostante. Dopo aver usato il GRP, potrete attaccare con la vostra arma da mischia per dare vita ad una combo unica.

Skunk gun

Quest'arma può essere trovata esplorando l'ambientazione durante il capitolo chiamato Habitat. Si tratta di una sorta di via di mezzo tra una pistola e un fucile pompa, un'arma compatta in grado di sparare colpi formati da una rosa di proiettili. Sebbene infligga molti danni e abbia un ottimo potere d'arresto, quest'arma dispone di una quantità limitata di munizioni.

Fucile antisommossa

In questo caso ci troviamo davanti ad un fucile a pompa vero e proprio, più potente dell'arma precedente, più facile e veloce da ricaricare, e in grado di trasportare una maggiore quantità di munizioni.

Pistola tattica

Quest'arma rappresenta una sorta di upgrade del Cannone Portatile precedentemente citato, e può essere recuperata durante le fasi più avanzate del gioco. In particolare, la Pistola Tattica è in grado di sparare molto più velocemente, pur non infliggendo una grande quantità di danni con ogni colpo.

Fucile d'assalto

Unica arma veramente in grado di sparare dalla lunga distanza, il Fucile d'assalto è forse l'arma complessivamente più potente dell'intero gioco, ed è anche l'ultima che troverete.

Nel caso in cui vogliate saperne di più sul gioco, vi rimandiamo alla nostra recensione di The Callisto Protocol.