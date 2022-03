Guida di Elden Ring: come potenziare l'equipaggiamento

Una volta selezionata la propria classe iniziale in Elden Ring (a tal proposito eccovi una guida alle classi di Elden Ring), potenziare il proprio personaggio sfruttando ogni espediente a disposizione è fondamentale per prepararsi alle sfide più ardue dell'opera firmata From Software. Ecco come aumentare l’efficacia del proprio equipaggiamento.

Proprio come nei vari Souls usciti in precedenza, Elden Ring permette di potenziare il vostro armamentario tramite l’utilizzo di oggetti specifici, ottenibili uccidendo mostri ed esplorando il mondo di gioco. Questi materiali di rinforzo sono le Pietre da forgiatura che, oltre a dividersi in due categorie diverse, si distinguono a seconda del livello segnalato all’interno di parentesi quadre.

Pietre da forgiatura

Pietra da forgiatura [1]: potenzia gli armamenti fino a +3.

Pietra da forgiatura [2]: potenzia gli armamenti fino a +6.

Pietra da forgiatura [3]: potenzia gli armamenti fino a +9.

Pietra da forgiatura [4]: potenzia gli armamenti fino a +12.

Pietra da forgiatura [5]: potenzia gli armamenti fino a +15.

Pietra da forgiatura [6]: potenzia gli armamenti fino a +18.

Pietra da forgiatura [7]: potenzia gli armamenti fino a +21.

Pietra da forgiatura [8]: potenzia gli armamenti fino a +24.

Pietra da forgiatura [9]: potenzia gli armamenti fino a +25.

Pietre da forgiatura funerea

Pietra da forgiatura funerea [1]: potenzia gli armamenti speciali fino a un massimo di +1.

Pietra da forgiatura funerea [2]: potenzia gli armamenti speciali fino a un massimo di +2.

Pietra da forgiatura funerea [3]: potenzia gli armamenti speciali fino a un massimo di +3.

Pietra da forgiatura funerea [4]: potenzia gli armamenti speciali fino a un massimo di +4.

Pietra da forgiatura funerea [5]: potenzia gli armamenti speciali fino a un massimo di +5.

Pietra da forgiatura funerea [6]: potenzia gli armamenti speciali fino a un massimo di +6.

Pietra da forgiatura funerea [7]: potenzia gli armamenti speciali fino a un massimo di +7.

Pietra da forgiatura funerea [8]: potenzia gli armamenti speciali fino a un massimo di +8.

Pietra da forgiatura funerea [9]: potenzia gli armamenti speciali fino a un massimo di +9.

Pietra da forgiatura funerea [10]: potenzia gli armamenti speciali fino a un massimo di +10.

In conclusione ricordiamo che, sebbene l’armamentario possa essere migliorato presso i banchi da lavoro (uno dei quali si trova a Sepolcride, nella Chiesa di Elleh), occorre l’aiuto di un fabbro per spingersi oltre il +3. A tal riguardo, uno di questi NPC si trova nell'area che funge da HUB principale, dove Elden Ring permette anche di cambiare il vostro aspetto estetico.