Guida di Far Cry 6: come giocare in co-op con gli amici

Il nuovo capitolo della famosissima serie di sparatutto open world di Ubisoft è finalmente disponibile: tutti gli appassionati possono dunque unirsi alla resistenza contro la dittatura di Anton Castillo, l'iconico villain di Far Cry 6 interpretato da Giancarlo Esposito.

Tra i numerosi contenuti del gioco, non manca la modalità cooperativa online che consente ai giocatori di unirsi ai propri amici per scatenare il caos sull’isola di Yara. Insieme si potranno svolgere alcune missioni della storia del gioco, oltre alla possibilità di giocare alle Operazioni Speciali pensate specificatamente per la co-op multiplayer.

Per invitare un altro utente ad unirsi alla vostra partita dovrete anzitutto completare la missione della storia principale DU or Die, che può essere avviata sull’isola di Isla Santuario durante il prologo del gioco. Una volta terminata vi basterà aprire il menu del gioco e selezionare l’opzione per la gestione degli amici posta in alto a destra nella schermata di pausa: a questo punto vi basterà scegliere di giocare con un amico e invitarlo alla vostra sessione di gioco. Nel caso in cui non abbiate un vostro conoscente a disposizione, potrete in alternativa selezionare l’opzione Cerca un compagno o Diventa un compagno per consentire a un giocatore casuale di entrare nella vostra partita oppure unirvi voi stessi all'avventura altrui.

Non appena soddisfatto uno di tali requisiti potrete dedicarvi alle missioni della storia o al sandbox senza soluzione di continuità. Per affrontare una delle Operazioni Speciali dovrete invece parlare con uno degli NPC dedicati e avviare manualmente la missione. Questi NPC possono essere trovati all'interno degli accampamenti di Madrugada, Valle de Oro e El Este.

Nel caso in cui vi dedichiate al completamento delle missioni della storia principale o altre missioni secondarie, tenete a mente che i progressi e gli eventuali obiettivi ottenuti verranno sbloccati solamente per l'host della partita, e non per il secondo giocatore. Nonostante questo, durante le sessioni coop l'ospite potrà comunque mantenere i progressi relativi a:

Potenziamenti sbloccati

Oggetti ottenuti e relativi miglioramenti

Gadget e munizioni ottenuti

Punti esperienza Guerriglia

Risorse accampamento

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare la nostra recensione di Far Cry 6, che evidenzia pregi e difetti del titolo in attesa di ricevere maggiori informazioni relative alla possibile arrivo di un Far Cry multiplayer.