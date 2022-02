La guida al farming di Elden Ring: come accumulare tantissime Rune in pochi minuti

Come tutti i titoli FromSoftware, Elden Ring sa essere molto cattivo e i suoi boss possono creare più di qualche grattacapo ai giocatori. Fortunatamente, però, l'open world propone numerosi posti nei quali è possibile eliminare nemici per accumulare rapidamente le Rune, ovvero la valuta che permette di aumentare il livello del Senzaluce.

Attualmente sono già state scoperte diverse aree della mappa che favoriscono il farming delle Rune in Elden Ring, ma non tutte si adattano a qualsiasi classe. In questa guida vi proporremo quindi due diversi percorsi che potrete seguire in base alle armi utilizzate dal vostro personaggio: la prima, più ricca in termini di Rune, è perfetta per chi utilizza gli incantesimi e la seconda è più indicata per chi impugna un'arma corpo a corpo.

Farming di Rune per i maghi

Il primo metodo per l'accumulo di Rune di cui vi parleremo è perfetto per chi sfrutta gli incantesimi, i quali possono essere eseguiti in sella al cavallo Torrente. Per raggiungere il luogo adatto al farming dovete viaggiare rapidamente alla Terza Chiesa di Marika e spostarvi nel piccolo stagno a nord-est: all'estremità dello specchio d'acqua, ai piedi della parete rocciosa, è presente una sfera luminosa con la quale si può interagire per spostarsi in un altro luogo dell'Interregno. Interagite quindi con l'oggetto per raggiungere il Dracotumulo di Greyoll. Da qui dovrete salire sul destriero e correre il più velocemente possibile (vi attaccheranno, state attenti) verso sud-est fino a raggiungere un ponte: alla sua sinistra troverete un Luogo di Grazia presso il quale riposare. Partendo da questo checkpoint potrete ripercorrere tutta la salita con l'obiettivo di eliminare i piccoli nemici che in precedenza vi hanno attaccato. Si tratta di mob molto pericolosi che possono essere uccisi facilmente con gli incantesimi e che al momento della morte lasciano cadere più di 900 Rune. In un'ora di gioco dovreste riuscire ad accumulare circa 300.000 Rune, che corrispondono ad un bel po' di level up.

Farming di Rune per i guerrieri

Il secondo percorso è molto meno remunerativo in termini di Rune, ma è più abbordabile per chi non dispone di incantesimi. In questo caso occorre raggiungere il Luogo di Grazia "Cella Isolata" nel Castello Grantempesta. Poco prima dell'arena in cui si affronta il boss è presente un gigante che può essere eliminato per ottenere 1.000 Rune. Se volete velocizzare la sua uccisione, potreste chiamare in vostro aiuto qualche alleato con la Campana d'evocazione, così da avere un aiuto anche con i due nemici nascosti nei paraggi.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che potete investire le Rune seguendo i nostri consigli sugli attributi di Elden Ring per creare la build più adatta al vostro stile di gioco.