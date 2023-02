Guida a tutti i finali di Hogwarts Legacy e come sbloccare il vero finale

Come accade in molti esponenti del genere, anche l’avventura di Hogwarts Legacy può concludersi in più modi che variano a seconda delle vostre scelte. Il GDR ambientato nel Mondo Magico offre infatti due epiloghi, entrambi accessibili durante la missione chiamata “Il deposito finale”. A tal proposito, ecco quali sono i requisiti utili a ottenerli.

Un attimo prima della battaglia finale, i giocatori sono chiamati a rispondere alle domande del Professor Fig riguardanti la magia custodita all'interno del deposito. A quel punto, il finale buono viene sbloccato scegliendo di contenere l'Antica Magia, mentre quello cattivo si ottiene liberandola.

Scelte di dialogo per il finale positivo

Prima risposta: Ho intenzione di tenerlo chiuso qui Seconda risposta: Lo terrò segreto per sempre

Scelte di dialogo per il finale negativo

Seconda risposta: Ho intenzione di aprirlo Seconda risposta: Questo potere non dovrebbe essere tenuto nascosto al mondo

Il vero finale di Hogwarts Legacy

Dopo aver trionfato nell’ultimo scontro, indipendentemente dal finale scelto, i giocatori che hanno raggiunto il livello 34 (ecco un trucco utile per livellare facilmente in Hogwarts Legacy) possono intraprendere delle missioni mai viste prima. Completarle tutte permette di assistere a un’ulteriore scena extra che potremmo considerare la vera e degna conclusione di Hogwarts Legacy.

Nel caso abbiate difficoltà ad abbattere il nemico finale, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete trovare anche i migliori trucchi per potenziarsi in Hogwarts Legacy, così da rendere il vostro studente alter-ego inarrestabile.