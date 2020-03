Guida alla Mappa di Cod Warzone: zone calde, migliori luoghi per loot e atterraggio

Dal momento che COD Warzone è un battle royale, conoscere a fondo la mappa è di grandissima importanza per avere la meglio sugli avversari e vincere le partite. In questa guida vi aiuteremo a padroneggiarla, parlandovi delle zone calde e dei migliori luoghi in cui atterrare e raccogliere il bottino.

Dopo avervi parlato dei migliori loadout, di seguito vi diciamo tutto quello che c'è da saper per padroneggiare la mappa di Call of Duty Warzone e prepararvi al combattimento.

Migliori zone per il bottino di COD Warzone

Trovare il miglior bottino in COD Warzone è un po' diverso rispetto agli altri battle royale. Nella maggior parte dei casi, infatti, non troverete granché guardando semplicemente per terra. Quasi tutto ciò che vale la pena usare si trova nelle casse di rifornimento che contengono loot casuale. Gran parte degli edifici conterrà almeno una cassa di rifornimento, e quasi tutti sono uguali.

Da quello che abbiamo visto, ogni cassa ha la stessa probabilità di contenere loot raro, incluse armi, potenziamenti e talvolta killstreak (a tal proposito, ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato come ottenere le killstreak in COD Warzone). Per questo motivo, quando cercate i posti da saccheggiare è meglio puntare alla quantità delle casse. Più casse di rifornimento aprite, maggiore sarà la probabilità di trovare bottino di qualità.

Nello specifico, le migliori zone in cui cercare bottino in COD Warzone sono le seguenti:

Verdansk International Airport

Karst River Quarry

Verdansk Stadium

Gorengard Lumber Yard

Downtown Tavorsk District

Barakett Promenade East

City of Verdansk Port

Zordaya Prison Complex

Verdansk Hospital

BCH TV Station

Storage Town

Atlas Superstore

Verdansk Train Station

Le zone in questione sono state contrassegnate con un cerchio arancione sulla mappa riportata a fondo pagina.

Zone calde di COD Warzone

Per zone calde si intendono le location della mappa in cui si concentrano la maggior parte degli scontri. Sono i luoghi in cui è più probabile incontrare gli avversari, da visitare sempre con il massimo stato di allerta. Da evitare se preferite concentrarvi sulla raccolta del bottino senza dovervi preoccupare dei nemici.

Tuttavia, tuffarsi subito nella mischia in COD Warzone può essere di grande beneficio, più che in altri giochi. È combattendo e fare fuori gli avversari, infatti, che potrete raccogliere e accumulare una buona quantità di soldi. Contante che potrete spendere per acquistare l'equipaggiamento.

Di seguito elenchiamo le zone calde della mappa di COD Warzone:

Verdansk Stadium

Verdansk International Airport

Atlas Superstore

Verdansk Hospital

Downtown Tavorsk District

Zordaya Prison Complex

Karst River Quarry

Se avete bisogno di un riferimento visivo per individuarle, sono quelle contrassegnate con un teschio rosso sulla mappa riportata in basso.

Migliori zone in cui atterrare in COD Warzone

Alla luce di quanto detto in precedenza, i migliori luoghi in cui atterrare nelle partite di COD Warzone sono i seguenti:

Arklov Peak Military Base

Proprio come nell'isola Erangel di PUBG, la base militare è al tempo stesso una zona calda e una buona location per fare incetta di bottino. Situata nella parte superiore della mappa, quest'area tende ad attrarre molti giocatori, soprattutto quando si trova lungo il percorso dell'aereo. Inoltre si trova a lato di una montagna, offrendo un'ottima postazione di tiro per i cecchini.

Zordaya Prison Complex

Il Zordaya Prison Complex è un'ottima area in cui trovare bottino. In genere non è densamente popolata come le altre zone calde della mappa, a meno che non si trovi lungo la traiettoria iniziale dell'areo. Resta uno dei migliori punti in cui atterrare, ma fate attenzione a non sottovalutare la presenza di eventuali avversari.

Verdansk International Airport

Oltre alla città principale, l'aeroporto è il luogo più grande della mappa di Call of Duty Warzone: potreste facilmente saccheggiare un'estremità di questo luogo e non vedere l'altra squadra presente nella zona. L'area intorno all'aeroporto è abbastanza aperta, quindi assicuratevi di guardarvi le spalle e non farvi colpire dai cecchini.

Downtown Tavorsk District

Infine segnaliamo il Downtown Tavorsk District. Questo è uno dei luoghi più popolati a causa della sua estensione e della sua posizione al centro della mappa. È anche ricca di edifici, e dunque di bottino: equipaggiatevi con un fucile a pompa o una mitraglietta per affrontare gli scontri ravvicinati, perché in quest'area non mancheranno.