La guida di Metroid Prime Remastered: controlli, power-up, scanner, mappa e finale segreto

Arrivato a sorpresa sull’eShop durante l’ultimo Nintendo Direct, Metroid Prime Remastered permette di giocare (o rigiocare) la vecchia gloria per GameCube anche su Switch con un comparto grafico aggiornato e alcune importanti modifiche al sistema di controllo.

Se state approfittando di questa riedizione per recuperare il gioco Retro Studios, ecco alcuni consigli che potrebbero tornarvi utili. Prima di iniziare con i nostri suggerimenti, vi invitiamo anche a dare un'occhiata alla nostra recensione di Metroid Prime Remastered con tutti i dettagli sulla nuova versione del gioco.

Personalizzate i controlli

Se volete essere sicuri di giocare Metroid Prime Remastered nel migliore dei modi, allora vi consigliamo di accedere al menu delle impostazioni per verificare che le impostazioni relative allo schema dei controlli rispecchino le vostre esigenze. Il team di sviluppo ha infatti pensato a tutte le tipologie di videogiocatori ed è quindi possibile adattare il layout dei tasti e alcune funzionalità extra affinché possiate godervi il gioco nel migliore dei modi. Il preset standard è quello moderno, che permette per la prima volta in assoluto di giocare a Metroid Prime Remastered con il doppio stick analogico, così da avere maggiore controllo sulla gestione del mirino. Chi non è soddisfatto da questa configurazione, magari perché ha giocato in passato su un’altra piattaforma, può selezionare lo schema di controllo Classico affinché il gioco possa essere giocato in maniera molto simile alla sua versione originale per GameCube. Se invece siete fan dei sensori di movimento, potete scegliere di utilizzare il giroscopio del Joy-Con per direzionare gli attacchi di Samus Aran. Sulle nostre pagine trovate anche una guida con i passaggi da seguire per giocare Metroid Prime Remastered con un controller GameCube su Nintendo Switch.

Usate lo scanner ovunque

Una delle meccaniche di gameplay presenti in Metroid Prime Remastered che i giocatori non dovrebbero prendere sotto gamba è quella della scansione, possibile grazie alla tecnologia montata sul visore della protagonista. Questa funzionalità non è solo utile perché arricchisce con nuove voci il menu dedicato alla lore, così che possiate approfondire la vostra conoscenza della trama e del mondo di gioco, ma anche e soprattutto perché ha evidenti benefici in termini di gameplay. Scansionare alcuni elementi dello scenario potrebbe fornirvi suggerimenti su come proseguire, analizzare i nemici vi segnalerà le loro debolezze e individuare le rune farà sì che alcune porte bloccate possano sbloccarsi. Il visore ha risvolti interessanti persino sui boss, poiché l’analisi di questi pericolosi avversari permette di conoscerne tutti i punti deboli e di approfittarne, in modo da rendere gli scontri più semplici.

Raccogliete i power-up

Proprio come in tutti gli altri episodi della serie, in Metroid Prime Remastered è possibile esplorare il mondo di gioco alla ricerca di collezionabili che rendono Samus Aran più forte. Più nello specifico, i giocatori del titolo Retro Studios possono mettere le mani sulle espansioni per i missili e sulle taniche d’energia: i primi vanno ad incrementare il quantitativo massimo di missili trasportabili e i secondi ampliano l’indicatore della salute, così che la protagonista possa resistere ad un maggior numero di attacchi. Visti i benefici che si ottengono raccogliendo questi oggetti, è bene fare molta attenzione durante le fasi di esplorazione, perché la quasi totalità dei potenziamenti non è in bella vista ed occorre accedere a passaggi segreti o risolvere piccoli puzzle per poterli trovare. A tal proposito, utilizzate sempre lo scanner su taniche ed espansioni che vedete ma non riuscite a raccogliere, poiché l’analisi dell’ambiente potrebbe suggerirvi i passaggi da seguire per raggiungerli.

Osservate la mappa

Come ogni metroidvania che si rispetti, Metroid Prime Remastered propone una mappa abbastanza articolata in cui è possibile trovare tanti passaggi segreti, senza contare la possibilità di ritornare in aree precedentemente esplorate per sbloccare aree prima inaccessibili a causa della mancanza di un gadget nell’inventario. Dopo aver scaricato tutti i dati della mappa dall’apposita postazione, potete scrutare la mappa con l’obiettivo di individuare tutte le parti della mappa già esplorate (colorate in arancione) e quelle che dovete ancora visitare (evidenziate in azzurro). Oltre ad essere fondamentale per non perdersi nulla, la mappa è utile anche per tenere d’occhio la posizione delle postazioni di salvataggio, la cui funzione non è solo quella di registrare i progressi ma anche quella di ripristinare la salute di Samus Aran.

Finale segreto

Ogni volta che avvierete Metroid Prime Remastered e caricherete il vostro salvataggio, noterete che accanto all’indicatore del tempo di gioco vi è anche una percentuale di completamento. Tale numero non è importante solo per i completisti, poiché il titolo Retro Studios nasconde un finale segreto che diventa accessibile esclusivamente a coloro i quali decidono di raggiungere il 100% di completamento. Se il vostro obiettivo è quello di vedere anche questa scena finale alternativa, vi suggeriamo di prestare attenzione sin dall’inizio alla raccolta di tutti i collezionabili, così da rendere meno lungo e tedioso questo processo nelle fasi conclusive dell’avventura.