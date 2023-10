Guida alle migliori armi di Assassin's Creed Mirage, dove si trovano e come potenziarle

Nel corso della sua avventura nella ridente città di Bagdad, Basim potrà adoperare armi differenti a seconda della situazione o del proprio stile di gioco. In questa guida scopriamo come reperire le armi in Asssassin’s Creed Mirage, quali armi ci sono e come potenziarle.

Dove si trovano le armi

Stando a quanto emerso dai video finor rilasciati, esistono due metodi per impossessarsi di nuove armi in Assassin's Creed Mirage: saccheggiare gli scrigni del tesoro e/o completare la serie di missioni di scenario e attività secondarie. Le armi più potenti potrebbero celarsi in aree più ostiche da raggiungere, altre ancora possono giacere all'interno di forzieri sorvegliati dai nemici. Se lo scontro dovesse farsi inevitabile, sfruttiamo queste cinque tecniche di combattimento in Assassin's Creed Mirage.

Dovrebbe anche essere possibile ottenere armi completando alcune specifiche missioni nel corso del gioco. Potranno arrivare a noi sotto forma di ricompensa, o sotto forma di bottino per aver sconfitto un personaggio specifico.

Tipologie di armi esistenti

Le armi a disposizione del protagonista di Assassin's Creed Mirage si dividono in spade e pugnali. Proprio come tutti gli assassini, Basim può usare la Lama Celata per uccidere silenziosamente le proprie vittime. Basim può anche impugnare un pugnale nella seconda mano durante il combattimento. Questo può essere usato in contemporanea alla sua spada per infliggere colpi fatali ai suoi nemici. Attraverso specifiche abilità di combattimento, inoltre, è possibile eseguire contrattacchi mortali con cui mettere per sempre a tacere gli avversari.

Come potenziare le armi

Il potenziamento delle armi è una delle meccaniche principali del gioco. Come possiamo aspettarci, effettuare l'upgrade di un'arma in Assassin's Creed Mirage si traduce in un miglioramento complessivo della stessa in termini di efficacia in battaglia.

Per potenziare un'arma, dovremo anzitutto raccogliere materiali che occorrono per affinarla a dovere. Dopodiché, dovremo ottenere un apposito progetto con cui aggiornarla e infine far visita a un Fabbro per eseguire il lavoro. I materiali sono in genere rappresentati da lingotti di cuoio o acciaio che dovremmo essere in grado di reperire dagli scrigni del tesoro o in ricompensa per le svariate missioni che porteremo a termine. Per trovare lo schema con cui potenziare un'arma, ossia il relativo progetto per l'upgrade, di aggiornamento. dovremo essenzialmente ripetere lo stesso procedimento.

Quando materiali e progetti sono stati collezionati, dalla teoria possiamo passare alla pratica. Facciamo visita a un fabbro, dispensiamo materiali e progetti e chiediamogli di effettuare l'upgrade. Così facendo, miglioreremo i parametri dell'arma fino a un massimo di tre volte.