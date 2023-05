Guida alle migliori armi di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom

Sebbene le fasi iniziali di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom non siano poi così difficili, è molto probabile che durante l'esplorazione del regno di Hyrule possiate imbattervi in nemici potenti che richiedono un equipaggiamento adeguato per poter essere messi al tappeto. A tal proposito, ecco alcuni consigli sulle armi da utilizzare.

Prima di iniziare, occorre fare alcune precisazioni per evitare di compiere errori nella gestione dell'inventario. In The Legend of Zelda Tears of the Kingdom non è solo importante verificare che il numero legato al potere d'attacco dell'arma sia elevato, ma anche assicurarsi che il materiale di cui è fatta sia resistente. Procurarsi una lama corrosa, per quanto potente, non vi permetterà di sferrare più di 4-5 attacchi per poi distruggersi in mille pezzi. Altro elemento da non sottovalutare è l'uso del Compositor. La possibilità di fondere le armi con altre armi oppure oggetti non è una banale aggiunta da usare all'occorrenza, ma è bene sfruttarla sempre. Agganciare l'accessorio giusto ad un'arma non solo la rende più forte, ma anche più duratura.

Parti di mostro

A proposito di Compositor, un ottimo modo per affrontare i primi combattimenti di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom è quello di utilizzare le armi più deboli per far fuori qualche nemico in giro per l'area iniziale e nelle caverne (dove si nascondono gli Obbroblin, le creature appese al soffitto) ed accumulare così qualche materiale che potrebbe tornare utile sia nella creazione di pozioni che nella fusione delle armi. Com'è possibile vedere nella schermata dell'inventario, ogni singolo oggetto fornisce un bonus diverso al danno dell'arma, ma non è possibile vedere come incide sulla sua robustezza. In ogni caso, tra le migliori aggiunte per le armi troviamo Corno di Obbroblin nero, Corno di Obbroblin blu, Corno di Lizalfos nero, Corno di Capo Boblin nero e Corno di Boblin nero. Se volete che la vostra arma non si distrugga subito, evitate di fondere questi accessori con le spade arrugginite e utilizzate come base un robusto bastone.

Scettri elementali

Un'ottima fonte di armi sono gli Sciamanix, ovvero quegli avversari simili a maghi volanti che si possono trovare in giro per Hyrule. Al netto dell'aspetto minaccioso, questi nemici si possono mandare al tappeto con una freccia in testa, così da avere una breve finestra di tempo per colpirli con un'arma corpo a corpo. Una volta eliminati, questi lasceranno cadere il loro scettro, una speciale arma che consente sia di attaccare da vicino che di lanciare incantesimi elementali. Se proprio non trovate uno Sciamanix, potete ottenere un risultato pressoché identico fondendo un bastone o una spada di zonanio ad un cristallo prezioso. Il Rubino applica l'elemento fuoco, lo Zaffiro il ghiaccio e il Topazio l'elettricità. Esplorando le caverne non avrete troppi problemi a reperire uno o più cristalli di questo tipo, sebbene sia preferibile ottenere le armi in questione direttamente dai nemici, così da conservare questi oggetti preziosi nello zaino.

Lama da Recluta

Un'altra arma che potreste utilizzare nelle fasi iniziali del gioco potete procurarvela esplorando le isole sospese nei cieli di Hyrule o in alcuni Sacrari. Ci riferiamo infatti agli strumenti che si ottengono distruggendo i Golem, le creature robotiche che popolano la parte più alta del regno. La Spada di zonanio, un'arma molto debole che viene spesso lasciata cadere da questi nemici, dispone di una caratteristica speciale che le consente di ricevere un bonus notevole al momento dell'unione con altri oggetti: in sostanza, non andrebbe mai e poi mai utilizzata così com'è. Un ottimo modo per migliorarne tutte le caratteristiche è quello di fonderla con un Corno di Golem soldato, altro oggetto comune tra i Golem che consente all'arma di raggiungere 12 punti di attacco, più che sufficienti per vedersela con Boblin e altre mostruosità che si aggirano nelle aree più accessibili di Hyrule.

Litocuore di Sassorok

Tra i vari nemici che potreste incontrare fra le terre di Hyrule ci sono anche i Sassorok, enormi mostri fatti di roccia il cui unico e solo punto debole è un cristallo nero sulla spalla. Una volta fatti fuori, questi nemici lasciano cadere il loro cuore roccioso che, sebbene non possa essere raccolto, può essere invece sfruttato con il Compositor in vari modi. Uno degli usi migliori è sicuramente con lo scudo, poiché fornisce resistenza aggiuntiva al pezzo d'equipaggiamento, così che lo si possa utilizzare più a lungo. Il Litocuore di Sassorok potrebbe però fungere anche da accessorio perfetto per un'arma, così da conferirle la possibilità di distruggere senza particolari problemi qualsiasi tipo di armatura di roccia.

Amiibo

Se avete il disperato bisogno di un'arma e non avete voglia di andare a cercarla, allora non possiamo che consigliarvi di seguire la nostra guida su come utilizzare gli Amiibo in The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Tra le possibili ricompense, vi sono anche armi molto forti come lo Spadone della Furia Divina (38 di attacco), lo Spadone del crepuscolo (32 di attacco) oppure la Spada di Grande Goron (36 di attacco). Ovviamente le armi metalliche che si ottengono dagli Amiibo, a meno che non siate sfortunati con il forziere, non sono afflitte dal Cataclisma e le loro lame non risultano essere corrose. Ricevere queste armi non sarà facile all'inizio, ma dopo aver sbloccato tutte le ricompense uniche di quell'Amiibo sarà molto più probabile che il suo utilizzo permetta di ottenere una delle armi rare come quelle citate sopra e che cambiano da una statuetta all'altra.

Avete già dato un'occhiata alla nostra guida su come fondere le armi e gli oggetti in The Legend of Zelda Tears of the Kingdom? Sulle pagine di Everyeye trovate anche i consigli per aumentare gli slot di armi, scudi e archi in in The Legend of Zelda Tears of the Kingdom.