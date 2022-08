La guida alle migliori armi di Tower of Fantasy per i nuovi giocatori

Il GDR action con elementi gacha intitolato Tower of Fantasy accoglie i giocatori con un evento a tempo limitato, che permette a chiunque di selezionare e ottenere un’arma di rarità SSR. Questa guida vi spiegherà quale fareste bene a scegliere (e potenziare) nel caso in cui voleste essere inarrestabili in battaglia.

Malgrado sia ancora presto per classificare i migliori tipi di armi presenti in Tower of Fantasy, specie considerando la possibilità offerta dal gioco di creare build ad hoc e per ogni occasione, le combinazioni più efficaci sembrano attualmente prevedere l’utilizzo dei Chakram, del Martello e delle Doppie Pistole. Consci di questo, ecco quali sono i personaggi ai quali dovreste puntare all’interno del titolo open world targato Hotta Studio.

Shiro (Chakram of the Sea)

(Chakram of the Sea) Ene (Pummeler)

(Pummeler) Samir (Dual EM Stars)

A questo trio è poi il caso di aggiungere anche King e la sua Scythe of the Crow, il cui potere è da molti considerato soverchiante. Infine, un gradino più in basso rispetto alle armi che abbiamo citato, stando alle preferenze della community, troviamo: i Cubi, le Claymore, le Falci, gli Archi e le normali Spade.

Volete massimizzare le vostre chance di ottenere fin da subito i personaggi e le armi più forti del gioco? Sulle pagine di Everyeye.it trovate una guida utile a sfruttare la pratica del reroll in Tower of Fantasy, così da iniziare la vostra avventura sul pianeta Aida nel miglior modo in assoluto.