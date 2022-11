La guida ai migliori scudi da usare in God of War Ragnarok

In God of War Ragnarok non è fondamentale soltanto l'offensiva: Kratos dovrà alternare costantemente la sua forza bruta con efficaci manovre evasive, facendo ricorso non solo a schivate e capriole, ma anche ai suoi preziosi scudi per parare, riflettere ed assorbire i colpi nemici.

Nell'elenco di tutte le armi di God of War Ragnarok, gli scudi rivestono un ruolo centrale essendo infatti presenti cinque diverse tipologie di questa preziosa arma difensiva, ciascuno con proprie caratteristiche specifiche che andranno anche ad influire sul gameplay stesso. Essendo numerosi potrebbe quindi essere inizialmente complicato capire quale potrebbe essere la scelta adatta per la nostra avventura, tuttavia ci sono in particolare due scudi che si rivelano i migliori da equipaggiare.

Il primo è lo scudo Guardiano, già visto nel precedente God of War del 2018. Si tratta infatti del più bilanciato tra quelli disponibili, con tempistiche per il parry più efficaci rispetto alle controparti che lo rendono quindi estremamente prezioso nella maggior parte dei combattimenti.



La seconda scelta ricade invece sullo scudo Muro di Pietra, che si potrà sbloccare una volta raggiunta la casa di Sindri. Le sue grosse dimensioni non lo rendono adatto per i parry, tuttavia garantiscono una difesa molto più consistente all'offensiva avversaria, il tutto senza dimenticare che può assorbire i colpi nemici e consentire a Kratos di liberare l'energia accumulata schiantando a terra il Muro di Pietra, massimizzando ulteriormente i danni inflitti ai nostri aggressori.

In ogni caso c'è sempre la possibilità di sperimentare tutto l'arsenale a disposizione nel corso della partita ed a seconda delle circostanze da affrontare, tuttavia Guardiano e Muro di Pietra si rivelano gli alleati più preziosi in ottica difensiva. Per ulteriori consigli non perdetevi la nostra guida generale a God of War Ragnarok, con maggiori approfondimenti su armi ed equipaggiamenti.