La guida a tutti i personaggi di God of War Ragnarok: Kratos, Atreus, Thor, Odino, Freya

Dopo una lunga attesa, dal 9 novembre 2022 i moltissimi appassionati della serie di God of War mettono finalmente le mani sopra il secondo ed ultimo gioco della saga dedicata alla mitologia norrena: la nostra recensione di God of War Ragnarok vi racconta tutto sulla nuova avventura di Kratos ed Atreus.

In quanto sequel diretto di God of War del 2018, il nuovo capitolo della serie vede il ritorno di diversi personaggi già noti a cui si aggiungono anche alcuni volti nuovi. Andiamo quindi a vedere quali sono tutti i personaggi principali e secondari di God of War Ragnarok. Prima di proseguire, tuttavia, vi ricordiamo che i paragrafi successivi contengono pesanti spoiler sulla trama di God of War e God of War Ragnarok: nel caso in cui non vogliate rovinarvi l'esperienza di gioco, quindi, vi consigliamo di non procedere con la lettura.

Kratos

In quanto protagonista dell'intera serie, il semidio greco della guerra probabilmente non ha bisogno di presentazioni. Tuttavia, nel caso in cui non conosciate questo personaggio, potete rimanere sulle nostre pagine per scoprire perché Kratos è chiamato il Fantasma di Sparta.

Atreus

Atreus è nientemeno che il figlio di Kratos e di sua moglie Faye, nonché il co-protagonista del primo episodio della saga norrena di God of War. In questo sequel sembra che possa assumere un ruolo ancora più centrale nella narrazione, forse legato in qualche modo al suo nome norreno, che è stato rivelato essere Loki. In attesa di scoprire tutto all'interno del gioco, vi consigliamo di dare un'occhiata più approfondita a chi è Atreus in God of War.

Mimir

Mimir il saggio è un personaggio della mitologia norrena: dopo essere stato ambasciatore degli Aesir (cioè degli dèi norreni), venne decapitato e imprigionato da Odino. In God of War del 2018 Kratos e Atreus liberano Mimir, che da allora inizia ad accompagnarli nella loro avventura sotto forma di testa parlante, aiutandoli a risolvere alcuni enigmi e dispensando consigli e racconti di mitologia. In God of War Ragnarok Mimir proseguirà il suo compito di accompagnatore.

Angrboda

Questa giovane ragazza appartenente alla razza dei giganti e sopravvissuta al genocidio perpetrato dagli Aesir è il primo dei nuovi personaggi che troverete in God of War Ragnarok. Sul suo conto si sa ancora molto poco, ma se volete saperne di più ecco chi è Angrboda in God of War Ragnarok.

Freya

La dea Freya, moglie di Odino, incontra ed aiuta Kratos e Atreus nel capitolo del 2018, durante il suo esilio a Midgard. Dopo aver appreso della morte del figlio Baldur per mano di Kratos, tuttavia, nella nuova avventura Freya cercherà vendetta contro il semidio greco e suo figlio.

Thor

Thor, dio del tuono, è il più famoso e potente dei figli di Odino. Comparso per pochi secondi nel vero epilogo del titolo precedente, in God of War Ragnarok farà la sua comparsa per dare la caccia ai due protagonisti e ottenere vendetta dopo l'uccisione dei figli Magni e Modi per mano loro.

Tyr

Tyr è probabilmente il più famoso tra i giganti, creduto morto e considerato quindi come una leggenda. Dopo essere tornato da un lungo viaggio attraverso i Regni, incontrerà Kratos e Atreus e li aiuterà nel corso della loro avventura.

Sindri

Questo personaggio è uno dei due fratelli di razza nanica che si occupano di alcune botteghe artigiane sparse per i Nove Regni, tramite le quali potrete acquistare e vendere oggetti e potenziare il vostro equipaggiamento.

Brok

Brok è il secondo dei due fratelli nani artigiani: insieme a Sindri è il creatore di Mjolnir, il martello utilizzato da Thor in combattimento, e dell'ascia Leviatano, una delle armi di Kratos.

Durlin

Questo personaggio è un altro volto nuovo di Ragnarok: sappiamo molto poco sul suo conto, oltre al fatto che vive a Svartlefheim e aiuterà Kratos e Atreus a comprendere meglio gli Aesir e Tyr. Viene sempre accompagnato da un animale simile ad un polpo di nome Dinner.

Odino

Odino, padre degli dei norreni, è di fatto anche il re di Asgard, il regno in cui gli Aesir vivono. Odino è ossessionato dalla profezia sul Ragnarok e la caduta di Asgard, ed è quindi costantemente alla ricerca di un modo per mantenere la pace nei nove regni e impedire così l'arrivo della fine del mondo.

Per approfondire meglio tutti i nuovi personaggi del gioco, vi rimandiamo al nostro approfondimento sulla mitologia di God of War Ragnarok.