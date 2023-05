La guida a tutti i personaggi di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom promette di rivelarsi il gioco più importante del 2023 per Nintendo Switch, pronto ad espandere ancora di più quanto fatto dal suo predecessore, Zelda Breath of the Wild. Attraverso vari trailer e materiale promozionale, Nintendo ha inoltre già confermato molti personaggi principali.

Attualmente sono stati confermati ufficialmente sei tra protagonisti ed antagonisti della nuova avventura di The Legend of Zelda, vecchie conoscenze della serie e di Breath of the Wild. Ecco di chi si tratta:

Link - L'iconico protagonista di The Legend of Zelda è pronto a vestire come sempre i panni dell'eroe ed a proteggere Hyrule da una nuova, pericolosa minaccia facendo ricorso anche a diversi nuovi poteri efficaci (eccovi la guida alle nuove abilità di Link in Zelda Tears of the Kingdom).

Zelda - La Principessa di Hyrule accompagnerà Link attraverso il suo nuovo viaggio, e potrebbe rivestire un ruolo ancora più importante rispetto a quello già rivestito in Breath of the Wild.

Ganondorf - La storica nemesi di Link sta portando ulteriore scompiglio su Hyrule. Il suo ruolo è ancora avvolto nel mistero, ma non mancherà di stupire i fan della serie.

Riju - La giovane leader Gerudo fa il suo ritorno e, con tutta probabilità, affiancherà ancora una volta Link nella sua lotta a difesa del Regno.

Tulin - Membro dei Ruto e figlio di Teba , potrebbe rivestire un ruolo chiave all'interno della storia.

Sidon - nuovo re degli Zora e fratello di Mipha, sembra destinato a combattere ancora una volta al fianco di Link nella lotta contro il male.

Provvederemo ad aggiornare l'elenco non appena rivelati ulteriori personaggi e dopo l'uscita del gioco fissata per il 12 maggio 2023 su Nintendo Switch. Scopriamo infine quanto è grande la mappa di Zelda Tears of the Kingdom, confrontandola con lo scenario di Breath of the Wild.