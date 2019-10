Guida al trasferimento da PES 2019 a PES 2020 Mobile: Giocatori, Monete, GP, Allenatori

PES 2020 Mobile è già disponibile per i dispositivi iOS e Android su App Store e Google Play Store. In questa mini-guida troverete tutti i dettagli su cosa accadrà ai vostri dati e oggetti di gioco di PES 2019 Mobile quando effettuerete l'aggiornamento a PES 2020.

Dopo avervi spiegato come scaricare PES 2020 Mobile su iOS e Android, di seguito vi mostriamo cosa accadrà ai vostri giocatori, agli allenatori, alle monete e ai GP che avete guadagnato in PES 2019 Mobile non appena effettuerete il nuovo aggiornamento.

Monete MyClub e GP

Tutte le Monete MyClub e tutti i GP guadagnati in PES 2019 Mobile verranno trasferiti automaticamente in PES 2020 Mobile dopo aver applicato l'aggiornamento.

Giocatori

In PES 2019 erano presenti 3 tipi di calciatori: giocatori base, in risalto e leggendari. A partire da PES 2020 verrà aggiunta una nuova categoria: i giocatori trasferiti.

Alla pubblicazione del nuovo aggiornamento, tutti i Giocatori base e i Giocatori in risalto che possedevate in PES 2019 verranno automaticamente convertiti in Giocatori trasferiti. Aspetto, posizione, abilità tattiche e altri dati dei Giocatori trasferiti rimarranno invariati rispetto ai Giocatori base.

Se un Giocatore base/in risalto/leggendario che avete ottenuto in PES 2019 viene incluso in PES 2020, i suoi dati verranno aggiornati a quelli di settembre 2019, e al momento dell'aggiornamento il giocatore verrà automaticamente convertito in un Giocatore trasferito. Anche l'aspetto, la posizione, le abilità, le tattiche e la Valutazione generale del giocatore potrebbero variare.

Se invece un Giocatore base/in risalto/leggendario che avete ottenuto in PES 2019 non è incluso in PES 2020, questi verrà scambiato con un Giocatore base a caso tra quelli di PES 2020 della stessa rarità (colore del pallone) e con la stessa posizione.

Livelli giocatore e Valutazioni generali

Sono in arrivo modifiche al rapporto tra livello del giocatore e il loro comportamento in campo, al fine di offrire un'esperienza di gioco più realistica.

In PES 2020 Mobile il livello di riferimento per le prestazioni dei giocatori passerà dal 30 all'1, di modo che tutti i giocatori possano scatenare il loro pieno potenziale già dal momento dell'ingaggio. Ovviamente potrete ancora migliorare le loro prestazioni facendoli salire a livelli superiori per aumentarne statistiche e Valutazione generale.

Livello dei Giocatori trasferiti

I giocatori ottenuti in PES 2019 che sono inclusi anche in PES 2020 e sono di livello 30 o inferiore al momento dell'aggiornamento, saranno trasferiti come giocatori di livello 1.

Tutti i Giocatori trasferiti che erano di livello 31 o superiore al momento dell'aggiornamento, verranno portati al livello massimo all'uscita di PES 2020.

Livello dei Giocatori non trasferiti

I giocatori ottenuti in PES 2019 che non sono inclusi in PES 2020 verranno scambiati con un giocatore casuale che ha lo stesso colore di pallone (rarità) e la stessa posizione registrata.

I giocatori ricevuti tramite questa dinamica di scambio verranno impostati al livello massimo sin dall'uscita dell'aggiornamento.

Allenatori

Se un Allenatore che avete ottenuto in PES 2019 è incluso in PES 2020, i suoi dati verranno aggiornati all'inizio della stagione 2019-20. I dati Allenatore aggiornati comprendono informazioni di base come Foto, Formazione, Adattabilità, Abilità gestionali e Tattiche offensive e difensive.

Se possedevate più copie dello stesso allenatore in PES 2019, potrete selezionare solo uno dei duplicati e aggiornarlo ai dati più recenti con l'arrivo dell'update. Eventuali copie di allenatori duplicati che sceglierete di non aggiornare ai dati di PES 2020 possono essere scambiati con un allenatore a scelta tra quelli di PES 2020.

In maniera simile a quanto descritto sopra, se un allenatore che avevi ottenuto in PES 2019 non è incluso in PES 2020, potrai sceglierne uno nuovo tra quelli presenti nel gioco al momento dell'aggiornamento.

Moduli

Se il Modello base che avete impostato in PES 2019 è incluso anche in PES 2020, allora dovreste poterlo usare così com'è. Nel caso di alcune squadre, tuttavia, il nome, la divisa e lo stemma verranno cambiati automaticamente.

Se invece il Modello base impostato in PES 2019 non è incluso in PES 2020, allora dovrete scegliere una nuova squadra tra quelle disponibili dopo l'aggiornamento. Potete cambiare il vostro Modello base e il nome della squadra in qualsiasi momento andando su [Extra] → [Informazioni utente] → [Dettagli utente] e selezionando Modello base e Nome squadra.