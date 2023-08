Guida e trucchi Armored Core 6: personalizzazione, armi, arena e missioni

A distanza di dieci anni dal lancio dell'episodio precedente, Armored Core IV Fires of Rubicon arriva su PC e console per far scoprire alle nuove generazioni una delle più longeve saghe di FromSoftware (per tutti i dettagli sul prodotto consultate la nostra recensione di Armored Core 6 Fires of Rubicon).

Pur non essendo un souls, il titolo si è rivelato parecchio difficile e in alcune fasi anche sbilanciato, motivo per cui abbiamo preparato una lista di consigli che siamo convinti semplificheranno la vita ai neofiti del brand. Prima ancora di salire a bordo dei vostri mecha, prendete qualche appunto e maggiori chance di sopravvivere sul remoto pianeta Rubicon 3!

Completate l'addestramento

Intitolata "Ingresso illegale", la mia prima missione di Armored Core IV: Fires of Rubicon , anche se il boss di fine livello è particolarmente impegnativo per essere appunto il primo grosso avversario della campagna. Va comunque segnalato che, dopo aver completato la suddetta, è possibile sbloccare il menu "Addestramento", che attraverso una serie di simulazioni permette al giocatore di familiarizzare coi comandi, i pattern di attacco delle varie armi, gli effetti delle anomalie che durante lo scontro possono colpire gli Armored Core, e così via.Dal momento che le missioni proposte nel menu Addestramento durano qualche minuto appena e il loro completamento permette di sbloccare qualche componente extra, vi suggeriamo caldamente di sottoporvi ai nuovi e vari allenamenti non appena questi diverranno disponibili, così facendo acquisirete nozioni importanti sul corretto utilizzo degli Armored Core e sulle differenze tra i vari pezzi.

Anzi, poiché i tutorial sono pregni di informazioni preziose, potreste considerare l'idea di rigiocarli una volta giunti al capitolo 2 di Fires of Rubicon: essendoci davvero molto da imparare, "tornare a lezione" dopo aver appreso le basi della personalizzazione e del sistema di combattimento potrebbe aiutarvi a padroneggiare le meccaniche più complesse del pacchetto.

Il segreto è la personalizzazione

Come di certo ricorderà chiunque abbia un minimo di familiarità col franchise, Armored Core permette di modificare ogni singola parte del mecha e realizzare degli assetti a dir poco unici.Dalle armi equipaggiabili ai pezzi che compongono il telaio del mezzo, i componenti acquistabili nel negozio, recuperabili nei container nascosti nelle varie missioni o comunque ottenibili portando a termine gli obiettivi secondari delle suddette sono parecchi, e la loro installazione impatta notevolmente sulle performance del robot.

Senza nulla togliere alle armi, il pezzo più importante di un Armored Core è rappresentato senza dubbio dalle gambe, in quanto queste stabiliscono non solo il peso massimo che il mecha può trasportare, ma soprattutto ne influenzano la capacità di movimento.

Se per esempio le gambe normali sono indicate a chi vuole realizzare delle build abbastanza bilanciate, le gambe a giuntura invertita sono invece indispensabili per adottare uno stile di lotta basato sui balzi, mentre arti tetrapodi abilitano modalità sospensione e consentono quindi di rimanere sospesi a mezzaria per lunghi lassi di tempo. Le unità cingolate, infine, non sono in grado di volare, ma in termini di velocità e resistenza non hanno letteralmente rivali, e oltretutto non risentono del contraccolpo provocato dalle armi pesanti. A ragion veduta, dovreste cercare di sperimentare almeno una volta tutte le varie soluzioni per capire quali categorie di componenti si avvicinino maggiormente al vostro personalissimo stile di gioco.

Per quanto concerne invece le armi, consigliamo di acquistarle tutte e di creare più assetti personalizzati, poiché capita sin troppo spesso che i boss in apparenza inarrestabili siano particolarmente vulnerabili a determinate bocche di vuoto. Per esempio, il famigerato Juggernaut affrontabile nel capitolo 1 di Armored Core IV: Fires of Rubicon diventa molto più gestibile dopo aver equipaggiato sulla propria unità una coppia di Vvc-70VPM (dei portentosi lanciamissili al plasma acquistabili dopo aver portato a termine le prime sette missioni della campagna). Trovate la giusta combinazione e nessun avversario sarà davvero invincibile!

Ripetete le missioni

Benché cambiare la configurazione del proprio Armored Core e adattarla alla situazione sia molto divertente, nonché una parte fondamentale dell'esperienza alla base del prodotto,Non solo i componenti costano sempre di più, ma il denaro ottenuto al termine di una missione è sempre poco, anche perché dal premio vanno detratti i costi per riparare l'Armored Core e ricaricare le munizioni. Se è vero che portare a termine le missioni nel minor tempo possibile, cercando peraltro di subire pochi danni, massimizza i guadagni, dobbiamo sottolineare che il metodo più rapido per accrescere il fondo in banca del protagonista è quello di ripetere le missioni più brevi o comunque quelle stracolme di nemici comuni, in quanto il compenso è sempre proporzionato al numero di avversari abbattuti.

Qualora abbiate bisogno di soldi, recatevi nell'apposito menu e ripetete più volte le missioni che in precedenza avete terminato in poco tempo, in questo modo vi basteranno pochi minuti per rimpinguare le vostre scorte di denaro. Tra l'altro, rigiocare le missioni offre la possibilità di curiosare tra i singoli stage alla ricerca di container nascosti e nemici opzionali, che se sconfitti lasciano cadere i "Combat Log" necessari per sbloccare i pezzi del programma "Loghunt". Abusate della Scansione per scandagliare attentamente i dintorni e nessun segreto riuscirà a sfuggire a lungo alla vostra vista!

Arena e Sistema Operativo

Seppur meno efficace,, che già a partire dal capitolo 1 di Armored Core IV: Fires of Rubicon permette al protagonista di sfidare una sequela di avversari sempre più forti.Trattandosi di scontri brevi e molto veloci, il compenso non è tantissimo, tuttavia bastano pochi minuti per ripetere una decina di volte gli scontri più facili e allungare le mani su un bel gruzzoletto. Vincendo le sfide in Arena, inoltre, il giocatore può ottenere i preziosissimi Chip SSO, indispensabili per modificare il sistema operativo dell'Armored Core e installarvi delle abilità extra.

Ve ne sono 17 in tutto, e tra le altre cose migliorano l'efficienza dei kit di riparazione, attenuano la percentuale di danni ricevuti, incrementano la precisione degli attacchi e quindi i danni arrecati ai nemici e soprattutto sbloccano la stiva armi, ossia la funzione che permette di equipaggiare armi impugnabili sulle spalle dell'Armored Core e scambiarle al momento opportuno con quella in dotazione. Così facendo, è possibile brandire una diversa bocca di fuoco a seconda dell'avversario fronteggiato!

Stagger e armi da mischia

Se è vero che l'efficacia delle armi cinetiche, esplosive e al plasma cambia da boss a boss, in quanto alcuni sono più resistenti a determinate categorie di bocche di fuoco, vi è comunque un moto per sfruttare al meglio qualsiasi strumento di morte equipaggiato sul proprio Armored Core.Seguendo le orme di Sekiro: Shadows Die Twice, gli sviluppatori di FromSoftware hanno implementato in Armored Core IV: Fires of Rubicon, che colpendo ripetutamente il bersaglio consente di sbilanciarlo e renderlo momentaneamente vulnerabile. In quello stato, gli avversari subiscono molti più danni del normale e abbatterli diventa insomma meno complicato, indipendentemente dall'arsenale a propria disposizione.

Gli unici veri strumenti di morte cui non dovreste mai rinunciare sono le armi da mischia: equipaggiabili soltanto sul braccio sinistro dell'Armored Core, queste possono infatti danneggiare gravemente i nemici, specie se sbilanciati o se colti di sorpresa. Chiaramente avvicinarsi a un boss è assai rischioso, ma a nostro avviso la ricompensa vale il pericolo, specie se consideriamo che, a differenza delle armi da fuoco, quelle da mischia non utilizzano munizioni e non vi è quindi il rischio di rimanere a secco.