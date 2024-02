Guida e trucchi di Tomb Raider 1-3 Remastered: ed è subito 1998

Per la gioia di tutti gli appassionati della serie, Tomb Raider 1-3 Remastered è arrivato sugli scaffali di tutti i negozi e permette di rivivere le prime tre avventure dell'archeologa. Se state per avvicinarvi alla serie per la prima volta o volete saperne di più sulle novità della Remastered, ecco qualche consiglio che potrebbe farvi comodo.

Controlli Moderni e acrobazie

Il sistema di movimento di Tomb Raider 1-3 Remastered è uno degli aspetti più chiacchierati di questa riedizione dei primi tre capitoli della serie. I controlli originali della serie, infatti, sono perfettamente utilizzabili dai giocatori, ma il team di sviluppo ha deciso di implementare anche una seconda opzione che rende i tre giochi più vicini alle produzioni moderne, così da evitare che gli utenti non abituati a quel tipo di movimento abbandonino il gioco per la frustrazione. Passare dai Controlli Tank ai Controlli Moderni, però, comporta alcune problematiche: se da una parte vi è la comodità di poter muovere liberamente Lara Croft e gestire la telecamera con lo stick analogico destro, vi è l'impossibilità di eseguire alcune movenze come il backflip (il salto all'indietro) e il sideflip (il salto laterale). Esiste però un pratico trucco per ovviare a questa assenza, poiché tenere premuto il tasto per mirare con le pistole fa sì che durante questa fase la protagonista possa saltare sia all'indietro che lateralmente. Si tratta in entrambi i casi di tecniche fondamentali per raggiungere alcune aree segrete, quindi è bene sapere come eseguirle a prescindere dal sistema di controllo in uso.

Evitare la morte per caduta

Vi abbiamo spiegato come eseguire alcune mosse speciali con i Controlli Moderni di Tomb Raider 1-3 Remastered, ma esistono anche altri trucchetti che rendono il gioco molto più semplice e permettono ai giocatori di evitare la morte nelle fasi platform. Il primo consiglio è quello di camminare ogni volta che c'è il rischio di caduta: tenendo premuto il tasto per la camminata (Quadrato su PlayStation, X su Xbox, Y su Nintendo Switch), Lara si muove ad una velocità minore e può tranquillamente camminare lungo i bordi di qualsiasi piattaforma senza la possibilità di cadere giù. Se invece siete su una piattaforma e volete aggrapparvi al suo bordo per scendere, è sufficiente correre verso le estremità tenendo premuto il grilletto destro (R2 su PlayStation, RT su Xbox, ZR su Nintendo Switch), così che la protagonista non cada giù e si aggrappi alla sporgenza.

La vecchia grafica potrebbe aiutarvi

Come accade anche in molti altri remake e remastered, Tomb Raider 1-3 Remastered consente ai giocatori di passare dalla veste grafica aggiornata a quella originale con la semplice pressione di un tasto. Oltre ad essere una feature molto piacevole poiché permette di fare un confronto diretto fra le due diverse versioni del gioco, passare alla grafica originale potrebbe fornirvi un vantaggio in determinate aree. Come avrete notato, fra le aggiunte che gli sviluppatori hanno inserito in Tomb Raider 1-3 Remastered troviamo anche un nuovo sistema di illuminazione, che rende tutto più bello ma al contempo fa sì che le aree più buie siano difficili da esplorare. In momenti di questo tipo, vi basterà premere un tasto per fare lo switch e vedere tutto alla perfezione. Il tasto in questione è Options su PlayStation, Start su Xbox, + su Nintendo Switch e F1 su PC.

Tutti i trucchi funzionano, ma ad un costo

Per chi se lo stesse chiedendo, ogni singolo capitolo incluso nel pacchetto di Tomb Raider 1-3 Remastered gode del pieno supporto ai trucchi. Questo significa che nei vari capitoli della serie potrete immettere specifiche combinazioni di tasti che servono a saltare un livello, a garantirvi proiettili infiniti, a ricaricare la salute o addirittura a far esplodere Lara Croft come se fosse una bomba. Si tratta di una funzione molto divertente, che però vi invitiamo a non utilizzare se siete completisti. È bene sapere che Tomb Raider 1-3 Remastered supporta un quantitativo spropositato di trofei e l'attivazione di uno solo di questi trucchi vi precluderà la possibilità di sbloccarli nel corso di quella partita: insomma, se siete cacciatori di obiettivi/trofei fareste bene a stare alla larga dai trucchi fino al completamento. Se siete curiosi di scoprire l'elenco completo di questi cheat, vi rimandiamo alla nostra guida completa si trucchi di Tomb Raider 1-3 Remastered, così che possiate sbizzarrirvi durante le vostre partite.

Salvataggio manuale

A rendere più moderno Tomb Raider 1-3 Remastered non ci pensa solo il nuovo schema dei comandi, poiché nel gioco troviamo anche una piccola rivoluzione per quel che riguarda il sistema di salvataggio. Dimenticate dei vecchi cristalli che andavano utilizzati per registrare i progressi, poiché nel nuovo Tomb Raider 1-3 Remastered non bisogna ricorrere all'uso di consumabili per poter salvare. In qualsiasi momento, potete aprire il menu e accedere al passaporto per eseguire il salvataggio dei progressi, magari dopo un filmato o dopo uno scontro particolarmente complesso. A compensare questa comodità vi è l'assenza del salvataggio automatico: vi suggeriamo quindi di salvare con una certa regolarità, altrimenti c'è il serio rischio che perdiate tutti i progressi e dobbiate rigiocare parti di livello nella successiva sessione di gioco.

Modalità Foto

Tra le numerose novità di Tomb Raider 1-3 Remastered troviamo anche una funzionalità sempre più diffusa nei videogiochi moderni, ossia la Modalità Foto. A differenza di quanto si potrebbe pensare, anche la riedizione dei tre capitoli della storica serie videoludica supporta questa feature, grazie alla quale è possibile catturare qualsiasi momento di gioco e modificarlo in tempo reale con una discreta quantità di opzioni. Sappiate che su console non esiste un singolo tasto adibito all'attivazione della Modalità Foto, che invece può essere richiamata tramite la pressione combinata dei due stick analogici (L3 + R3 su PlayStation, RS + LS su Xbox). Se invece state giocando su PC, potete visualizzare l'interfaccia della Modalità Foto con la pressione del tasto P.

