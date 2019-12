La guida ufficiale di Cyberpunk 2077 sarà tradotta anche in Italiano

Bandai Namco Entertainment Italia conferma che dal 16 aprile 2020 tutti gli appassionati potranno mettere le proprie mani sulla guida ufficiale completa (totalmente localizzata in italiano) dell’attesissimo Cyberpunk 2077.

La guida, realizzata con la cura che contraddistingue i prodotti di Piggyback, è già prenotabile nella sua Edizione da Collezione oppure standard presso tutti i principali rivenditori.

- L'Edizione da collezione (368 pagine a colori) ha una copertina rigida, è stampata su carta di qualità superiore e include materiali aggiuntivi. Guida Ufficiale Completa - 336 pagine a colori

La guida ufficiale completa di Cyberpunk 2077 è un volume che copre tutti gli elementi del gioco. Con dettagli su ogni sfida e caratteristica, la guida offre una progressione immediata attraverso l'intera avventura.

Cyberpunk 2077 di CD Projekt RED sarà disponibile in Italia su PC, PlayStation 4 e Xbox One dal 16 aprile 2020, distribuito da Bandai Namco Entertainment Italia. La versione per Google Stadia verrà pubblicata più avanti.