La guida ufficiale del nuovo Zelda è in preordine su Amazon in edizione da Collezione

A pochi giorni dall'uscita ufficiale del gioco prevista per il 12 maggio, Amazon apre i preordini della guida ufficiale in edizione da Collezione e completamente in italiano di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, scopriamone prezzo e data di uscita.

La nuovissima guida in edizione limitata, assolutamente da avere se siete fan di Zelda e volete scoprire tutti i segreti di questo nuovo capitolo in uscita, è preordinabile al prezzo di 34,99 euro con data di uscita fissata per il 16 giugno. Essendo un'edizione da Collezione le scorte potrebbero essere limitate, vi consigliamo di ordinarla subito se volete farla vostra.

Clicca qui per preordinare la guida in italiano di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom in edizione da Collezione



Nella guida troveremo tutte le risposte per il nuovo gioco di Nintendo, tutti i rompicapi, enigni, misteri e come risolverli, consigli per terminare il gioco e scoprirne tutti i segreti, troverete una soluzione per qualsiasi quesito, un atlante esaustivo di Hyrule per pianificare l'esplorazione ed identificare tutti i punti di interesse grazie alle numerose mappe presenti. La guida è ufficiale e concessa in licenza ufficialmente da Nintendo.

Se non avete ancora preordinato il gioco, potete farlo a questo link direttamente su Amazon. La nuova console Nintendo Switch modello OLED in edizione limitata The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è già uscita ed è scontata su Amazon.