Guida ai videogiochi: scopriamo il nuovo libro di Francesco Toniolo

Se siete appassionati di libri a tema videoludico, sappiate che è da poco arrivato sugli scaffali di tutte le librerie l'ultima fatica di Francesco Toniolo.

L'opera in questione prende il nome di 'Guida ai videogiochi. Tecniche, storie, immaginari' e si pone l'obiettivo di prendere i giocatori per mano ed aiutarli a muoversi in questa industria che sta diventando sempre più complessa. Negli ultimi anni è aumentato esponenzialmente il quantitativo di prodotti videoludici che raggiungono gli scaffali virtuali di Steam ed altre piattaforme, rendendo particolarmente complesso persino per i giocatori più navigati riuscire a discernere quelli che sono i titoli più meritevoli nel mare di giochi meno interessanti. Tra una pagina e l'altra si parlerà di piccole perle come Braid e successi a livello globale come The Last of Us, che di recente ha ispirato l'omonima serie TV.

Per chi non conoscesse l'autore, vi ricordiamo che Francesco Toniolo insegna all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e di Brescia, alla NABA di Milano e ha insegnato alla Scuola Internazionale di Comics di Firenze. Si tratta inoltre di una delle penne che contribuiscono alla scrittura di pezzi divulgativi per realtà come Everyeye.it e La lettura delle ragazze e dei ragazzi (noto inserto del Corriere della Sera).

Il libro, arrivato lo scorso 27 ottobre 2023 e facente parte della Collana Odoya Library - Orienteering, è disponibile al prezzo di 19 euro e include 264 pagine illustrate.