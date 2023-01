Guide e Trucchi di Forspoken: come livellare velocemente

In Forspoken i giocatori si ritroveranno a vivere un'avventura lunga e piena di pericoli: la protagonista Frey Holland si scontrerà con un gran numero di nemici e con diversi temibili boss, motivo per cui bisogna farsi trovare pronti ad ogni occasione con i giusti poteri e un adeguato livello d'esperienza.

Come in ogni Action/RPG che si rispetti, anche nel nuovo open world di Square Enix è fondamentale salire di livello guadagnando punti esperienza (EXP) in grandi quantità. Ecco dunque alcuni trucchi e suggerimenti per livellare velocemente e godersi al meglio le sfide offerte dall'opera firmata Luminous Productions.

Vincere quante più battaglie possibili

Il consiglio più scontato, ma in ogni caso sempre efficace: affrontare e vincere ogni combattimento che si incontra lungo il cammino è uno dei metodi più rapidi per guadagnare EXP. E soprattutto, è importante vincere in maniera schiacciante: un apposito indicatore posto a destra dello schermo valuterà le nostre prestazioni in battaglia, aumentando la quantità di punti esperienza ricevuti (e persino il valore dei drop lasciati dai nemici sconfitti) a seconda delle abilità dimostrate. Effettuare evasioni impeccabili e mandare a segno il maggior numero di attacchi fisici ed incantesimi consente di ricevere ottimi punteggi e, di conseguenza, ricompense ancora più preziose.

Attivare l'Auto-Evasione

Tra le opzioni di gioco legate al combattimento è possibile, volendo, attivare l'Auto-Evasione, che consentirà a Frey di schivare gli attacchi nemici in maniera automatica e con maggiore facilità (ad eccezione degli attacchi impossibili da parare). Con questa impostazione attiva, l'indicatore delle prestazioni in battaglia aumenterà più velocemente, con conseguenti EXP più numerosi.

Abbassare il livello di difficoltà

Forspoken non ha Trofei legati alla difficoltà, pertanto in alcune circostanze può rivelarsi utile abbassare il grado di sfida per indebolire gli avversari. I nemici non solo avranno energie vitali ridotte, ma infliggeranno anche danni minori, consentendo vittorie più immediate e conseguenti EXP in numero ancora maggiore.