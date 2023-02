Guide e trucchi di Hogwarts Legacy: come maledire i nemici

Durante la vostra avventura in Hogwarts Legacy è possibile anche abbracciare la via delle Arti Oscure, scatenando le famose Maledizioni Senza Perdono contro le creature e i nemici che affronterete durante i combattimenti.

Come stretta conseguenza di questa meccanica, molto amata dai giocatori, è possibile maledire i propri avversari durante i duelli: quando questo accade, sui loro corpi compare un vistoso segno verde a forma di X, il quale rappresenta il simbolo della maledizione oscura all'interno del gioco. Ogni bersaglio sul quale figura questo segno subisce una maggiore quantità di danni durante i combattimenti. In particolare, in Hogwarts Legacy esistono due metodi differenti per imprimere una maledizione su un nemico.

Maledire gli avversari con le Maledizioni Senza Perdono

Scatenando un incantesimo appartenente a questa tipologia potrete facilmente maledire i nemici. Considerando, però, che Avada Kedavra uccide all'istante il bersaglio colpito in Hogwarts Legacy, gli unici due incantesimi oscuri che lasciano il simbolo verde impresso sui corpi degli avversari sono Crucio e Imperio.

Maledire gli avversari con i Talenti delle Arti Oscure

Sbloccando alcuni dei Talenti legati alla categoria Arti Oscure potenzierete l'effetto di alcuni incantesimi, ottenendo la capacità di maledire i vostri avversari anche colpendoli con alcune magie più classiche. Ecco la lista di questi Talenti:

Knockback Curse - richiede il livello 5 e l'incantesimo Filipendo. Con questo Talento, Flipendo assume la capacità di maledire i nemici.

Disarming Curse - richiede il livello 5 e l'incantesimo Expelliarmus. Con questo Talento, Expelliarmus assume la capacità di maledire i nemici.

Stunning Curse - richiede il livello 5 e l'incantesimo Stupeficium. Con questo Talento, Stupeficium assume la capacità di maledire i nemici.

Slowing Curse - richiede il livello 5 e l'incantesimo Arresto Momentum. Con questo Talento, Arresto Momentum assume la capacità di maledire i nemici.

Blood Curse - richiede il livello 5. Infliggendo danni ad un bersaglio maledetto, propagherete gli stessi danni a tutti gli altri avversari maledetti.

Crucio Mastery - richiede il livello 5 e l'incantesimo Crucio. Colpendo nuovamente un nemico già maledetto con l'incantesimo Crucio, un proiettile magico maledirà automaticamente un altro bersaglio.

