Guild Esports annuncia il team di Rocket League: David Beckham direttamente coinvolto

Guild Esports, organizzazione co-fondata da David Beckham, ha annunciato ufficialmente il suo ingresso nella scena esport di Rocket League. Il team gareggerà nella serie RLCS X recentemente svelata.

Guild Esports ha descritto il processo di selezione per i giocatori del neonato team come "rigoroso". Il team targato Beckham ha messo sotto contratto due ex giocatori del Team Singularity, Joseph "Noly" Kidd e Thomas "ThO" Binkhorst. A loro si unisce il giocatore "Scrub Killa" e l'head coach Mike "Gregan" Ellis.

Stando all'annuncio, Beckham sarà direttamente coinvolto nell'avventura di questo nuovo team. L'ex “Magnificent 7” del Manchester United dei tempi d'oro aiuterà i giocatori a concentrarsi sulle tecniche di gestione dello stress, vivere uno stile di vita sano e affrontare i problemi relativi al benessere mentale.

Lo Spice Boy farà anche da mentore alla squadra dell'academy.

A giugno, la Rocket League Esports Championship Series ha annunciato che si sarebbe allontanata da un sistema di campionato statico e ora creerà una serie di eventi in una struttura aperta che consentirà a più squadre di competere.

Non solo, secondo quanto emerso nei giorni scorsi Epic è in procinto di far diventare Rocket League un titolo free to play.