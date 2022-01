Guild of Guardians è un nuovo Action RPG mobile fantasy basato su NFT

Anche gli sviluppatori di Stepico, supportati dal publisher Immutable, partecipano alla rivoluzione della blockchain e degli NFT con Guild of Guardians, un nuovo RPG indirizzato ai dispositivi mobili che consentirà ai suoi giocatori di guadagnare e scambiare asset in cambio di denaro.

Guild of Guardians è descritto dai suoi creatori come un action RPG free-to-play con atmosfere fantasy e una particolare predisposizione al multiplayer cooperativo, che consentirà ai suoi giocatori di competere con le altre gilde per ottenere premi scambiabili, tra cui oggetti e nuovi eroi, in via del tutto gratuita. Gli sviluppatori di Stepico assicurano che il gioco non si trasformerà in un pay-to-win, dal momento che si stanno concentrando molto sull'affinamento delle abilità, delle strategie e del nucleo del gameplay. A scongiurare questo pericolo ci penserebbe anche l'assenza del PvP.

"I giocatori spendono 100 miliardi ogni anno per acquistare oggetti di gioco che non posseggono realmente", spiega Stepico. "Questo è sbagliato. I giocatori meritano di possedere e scambiare asset per denaro vero. Questo è il motivo per il quale stiamo creando un RPG mobile in cui gli utenti potranno trasformare la loro passione in NFT". Guild of Guardians permetterà ai suoi giocatori di possedere asset sotto forma di NFT grazie alla tecnologia blockchain basata sul network Ethereum. Gli sviluppatori utilizzeranno anche Immutable X, una soluzione basata su Ethereum studiata per essere sicura, decentralizzata e scalabile.

La fase di progettazione di Guild of Guardians è cominciata nel 2020, ma lo sviluppo vero e proprio è stato condotto nel 2021. Attualmente non è ancora possibile giocarci (l'accesso è consentito solo ad un numero limitato di tester), ma il lancio ufficiale è previsto nei primi mesi del 2022 su dispositivi mobili. Nell'attesa, godetevi il trailer cinematografico e un video gameplay tratto dalla Pre-Alpha. Potete seguire il suo sviluppo tenendo d'occhio il sito ufficiale o unendovi al server Discord di Guild of Guardians.