Guild Wars 2 End of Dragons si mostra per la prima volta: contenuti e finestra di lancio

Dopo le brutte notizie, i giocatori possono finalmente gioire: End of Dragons, la terza espansione di Guild Wars 2 recentemente rinviata ai primi mesi del 2022, si è finalmente mostrata per la prima volta.

End of Dragons permetterà ai giocatori di vivere una storia tutta nuova ambientata nella misteriosa isola di Cantha, un reame magico e multietnico che funge da casa per la nazione umana più antica di tutta Tyria. Già vista nel 2006 in Guild Wars Factions, l'isola è caratterizzata da architetture esotiche costruite in un periodo di isolamento dal resto del mondo durato ben 200 anni. Il trailer di presentazione dell'espansione, che potete visionate in apertura di notizia, ha inoltre ristretto la finestra di lancio di End of Dragons, che ora corrisponde al mese di febbraio 2022.

Assieme alla storia inedita e alla nuova regione, l'espansione introdurrà anche tantissime nuove funzionalità, attività e storyline collaterali, incluso il primo mount multiplayer, la Siege Turtle. Capace di trasportare due giocatori, questa sorta di macchina d'assedio contribuirà a rinnovare il gameplay cooperativo di Guild Wars 2. In aggiunta, sono previsti anche i nuovi Skiff, traghetti utilizzabili per spostarsi sui corsi d'acqua, e la pesca, al suo debutto assoluto nell'MMORPG.

Non mancheranno neppure un nuovo set di Armi Leggendarie di terza generazione e nuove Specializzazioni Elite per le 9 Professioni. Queste ultime potranno essere testate dai giocatori nel corso di una serie di eventi di Beta Testing gratuiti che si svolgeranno nei prossimi mesi. Il primo comincerà il 17 agosto, mentre gli altri avranno luogo a settembre, ottobre e novembre. I partecipanti potranno creare un nuovo personaggio dotato dell'accesso anticipato alle nuove specializzazioni.

Guild Wars 2: End of Dragons può essere preordinata a 29,99 dollari a partire da oggi a questo indirizzo. Il preordine include una serie di bonus, tra i quali sono inclusi un forziere Flame Serpent Weapon e un boost per il livello 80. In aggiunta, sono disponibili anche una Deluxe Edition da 54,99 dollari e un'Ultimate Edition da 79,99 dollari, i cui contenuti possono essere visionati nell'immagine riepilogativa in calce a questa notizia.