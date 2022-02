Guild Wars 2: alla scoperta dei Bot di Giada, i companion dell'espansione End of Dragons

In previsione del sempre più prossimo lancio dell'espansione End of Dragons di Guild Wars 2, gli sviluppatori di ArenaNet alzano nuovamente il sipario sul prossimo capitolo del loro celebre MMORPG per mostrare le funzionalità e le abilità del Bot di Giada.

Il nuovo companion sbloccabile dagli avventurieri di Guild Wars 2 sarà in grado di assistere i giocatori offrendo loro numerose funzioni e customizzazioni inedite.

Descritto come uno dei progressi più impressionati di Cantha, il Bot di Giada è un robot senziente che volteggia nelle vicinanze dell'eroe per fornire tutta una serie di servizi, ma solo a chi riuscirà a sbloccarlo decidendo di intraprendere il percorso maestria della Tecnologia Giada.

Come ogni altro companion, anche l'ultimo ritrovato della tecnologia di Cantha si rivelerà particolarmente utile sia nelle fasi di combattimento che nelle attività legate all'esplorazione libera. Date perciò un'occhiata al nuovo video dedicato alle abilità e alle funzionalità avanzate del Bot di Giada, una delle tante innovazioni che attraverseranno l'universo multiplayer di Guild Wars 2 dal 28 febbraio con il lancio della sua terza, grande espansione contenutistica.

Per saperne di più sulle novità e sulle sorprese previste dalla prossima fase del kolossal ruolistico di ArenaNet che ci porterà tra le rovine della foresta di Echowald, vi invitiamo a leggere la nostra ultima analisi di Guild Wars 2 End of Dragons a cura di Daniele D'Orefice.