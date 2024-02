Guild Wars 2: dal set leggendario ai nuovi boss, le novità di The Realm of Dreams

Mentre ci si interroga sul futuro dei game as a service, ci sono numerosi MMORPG che continuano a godere del supporto degli sviluppatori anche a distanza di tanti anni dal loro debutto, complice anche la presenza sui server di una nutrita schiera di appassionati che non ha intenzione di passare ad altro.

Fra questi troviamo anche Guild Wars 2, che da poche ore si è arricchito con The Realm of Dreams, un DLC gratuito per tutti i possessori dell’espansione Secrets of the Obscure (a proposito, l’avete già letto il nostro provato di Guild Wars 2 Secrets of the Obscure?). A pochi giorni dal debutto del corposo aggiornamento, disponibile da martedì 27 febbraio 2024, il team di sviluppo ci ha permesso di esplorare i nuovi contenuti in anteprima grazie ad un tour virtuale al quale hanno preso parte svariati membri di ArenaNet.

Scopriamo quali sono le novità di questo importante update dell’MMORPG uscito nel lontano 2007.

Nuove armature leggendarie

Come ogni content update che si rispetti, The Realm of Dreams interviene su numerosi aspetti di Guild Wars 2 e non si limita ad aggiungere una porzione di storia. Fra gli aspetti del gioco che hanno subito un piccolo ritocco troviamo le nuove Weapon Proficiency, grazie alle quali i personaggi appartenenti alle varie classi possono iniziare ad utilizzare strumenti di morte che prima gli erano preclusi.

Ecco di seguito l’elenco completo delle nuove Weapon Proficiency di Guild Wars 2 The Realm of Dreams:

Guardian: Pistola (può essere equipaggiata sulla mano principale e su quella secondaria)

Pistola (può essere equipaggiata sulla mano principale e su quella secondaria) Revenant: Scettro (può essere equipaggiata solo sulla mano principale)

Scettro (può essere equipaggiata solo sulla mano principale) Warrior: Bastone

Bastone Engineer: Arco corto

Arco corto Ranger: Mazza (può essere equipaggiata sulla mano principale e su quella secondaria)

Mazza (può essere equipaggiata sulla mano principale e su quella secondaria) Thief: Ascia (può essere equipaggiata solo sulla mano principale)

Ascia (può essere equipaggiata solo sulla mano principale) Elementalist: Pistola (può essere equipaggiata solo sulla mano principale)

Pistola (può essere equipaggiata solo sulla mano principale) Mesmer: Fucile

Fucile Necromancer: Spada (può essere equipaggiata sulla mano principale e su quella secondaria)

Quella delle armi non è l’unica novità che apre la strada a nuove possibilità sul fronte ludico, poiché gli sviluppatori hanno deciso anche di introdurre le Reliquie Leggendarie, con effetti ancor più importanti rispetto alle loro versioni meno rare. Oltre ad avere i benefici tipici dell’equipaggiamento più raro, queste reliquie saranno gratis per tutti coloro i quali hanno fabbricato in passato una runa leggendaria. In caso contrario. sarà possibile prendere parte ad una quest che permetterà di accedere a questi preziosi oggetti.

Ma non è finita qui, poiché parlando sempre di equipaggiamento di alto livello dobbiamo citare anche l’arrivo del primo set leggendario sul quale i giocatori possono mettere le mani senza dover prendere parte a raid o altre attività endgame. Ci stiamo riferendo all’Obsidian Legendary Armor set, che come avrete intuito già dal nome non è altro che un richiamo alle vecchie corazze del primo Guild Wars. Stando a quanto ci hanno raccontato i membri di ArenaNet che hanno giocato con noi, i pezzi dell’armatura leggendaria si potranno ottenere completando varie attività nell’open world e, visto quanto è prezioso il set, non sarà facilissimo aggiungere ogni singolo pezzo alla propria collezione. Al fianco della corazza c’è anche una nuova spada fiammeggiante che si può ottenere sconfiggendo il boss Knaebelag’s Fang, ma il drop rate sembra essere particolarmente basso: si tratta di una scelta più che comprensibile, vista la bellezza dello strumento di morte in questione.

Il nuovo capitolo della storia

La portata principale di The Realm of Dreams è però il nuovo capitolo della storia intitolato Eventide’s March: Nyedra Surrounds. Non a caso, gli stessi sviluppatori considerano questa componente dell’aggiornamento molto importante e ci hanno chiesto di svelare il meno possibile. In questa nuova porzione della storia di Guild Wars 2 dovremo addentrarci nelle terre di Nayos, iniziando l’avventura al fianco del Generale Nepthus, un possente guerriero che combatterà al nostro fianco in una serie di spettacolari battaglie con l’obiettivo di porre fine al regno del Nightmare King. Non vi forniremo ulteriori indizi su questo capitolo della componente narrativa dell’MMORPG, ma ci limiteremo a dire che la sua conclusione - che abbiamo visto in movimento - è davvero epica e farà la gioia degli appassionati del titolo ArenaNet.

Per chi è in cerca di altri contenuti da giocare al di fuori della storia, The Realm of Dreams aggiunge anche altre novità che coinvolgono attività rigiocabili come le Convergence, gli scontri che prevedono la partecipazione di 50 giocatori che con l’ultimo aggiornamento vantano due nuovi boss leggendari. Un’altra aggiunta è la Challenge Mode per Temple of Febe, uno degli assalti che metterà a dura prova le build degli appassionati. A chiudere il cerchio troviamo poi un refresh delle ricompense del Wizard’s Vault, grazie al quale sarà possibile aggiungere nuovi pezzi alla collezione completando le missioni che vengono regolarmente proposte.

Insomma, le novità non mancano e Secrets of the Obscure è ancora lontano dall’esaurire i propri contenuti: stando a quanto riferitoci dal team di sviluppo, The Realm of Dreams è il penultimo content update dell’espansione e tra non molto vedremo arrivare un altro importante aggiornamento che chiuderà l’attuale capitolo della storia, introdurrà il Tier 2 delle armature leggendarie e non solo.