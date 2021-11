Guild Wars: un cosplay di un'ipnotizzatrice capace di incantare di Luxlo

La storia degli MMORPG risale a qualche decennio fa. Uno degli esponenti più famosi è indubbiamente il sempreverde World of Warcraft, ma il suo dominio negli anni 2000 è stato comunque contrastato da altre IP. Uno degli MMORPG più famosi oltre WoW e che ancora oggi è vivo è Guild Wars.

Guild Wars non ha mai raggiunto la popolarità del competitor, tuttavia nel corso del tempo ha racimolato vari milioni di copie vendute grazie a diverse espansioni e a un pubblico fedele, che si è in parte riversato anche sul sequel Guild Wars 2. Quest'ultimo è ancora giocato nonostante siano passati quasi 10 anni dalla sua prima pubblicazione, grazie a un gioco divertente e sempre aggiornato. La prossima espansione di Guild Wars 2 arriverà nei prossimi mesi, dimostrando l'intenzione del gruppo di ArenaNet di portare avanti la storia.

Ci sono diverse razze che possono essere scelte in questo mondo fantasy, ma risulterà importante scegliere anche le professioni. Una di queste è l'ipnotizzatore, esperti combattenti che fanno uso della magia per generare illusioni. La cosplayer Luxlo propone un personaggio di questo stampo in questo cosplay di Guild Wars. Un personaggio biondo e dalla vistosa affinità con la magia è capace di incantare il suo pubblico nella foto in basso.