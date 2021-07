Guild Wars 2 End of Dragons: la nuova espansione è stata rimandata

Guild Wars 2 è uno dei pochi MMORPG tradizionali ancora in vita su PC, ma gli ultimi anni non sono stati affatto facili per ArenaNet, che ha dovuto affrontare diverse controversie e licenziamenti. Lo zoccolo duro dei fan non ha però mai abbandonato il gioco, permettendogli di sopravvivere fino ad oggi e di prepararsi per ciò che verrà.

Lo scorso anno, ArenaNet ha annunciato il posticipo della data di debutto di Guild Wars 2 su Steam per concentrarsi sullo sviluppo della prossima espansione, End of Dragons, la quale era attesa per la fine del 2021. Oggi purtroppo apprendiamo che è stata rinviata ai primi mesi del 2022. In un post affidato al blog ufficiale, lo Studio Director JT ha dichiarato: "Mentre lo sviluppo proseguiva, aumentavano le sfide del mondo reale e metà di noi cambiava il suo modo di vivere e lavorare, ci siamo resi conto di aver bisogno di un po' di tempo in più per consegnare ai giocatori la nostra visione creativa di Cantha".

I fan del gioco saranno tuttavia felici di sapere del ritorno di Colin Johanson: l'ex Game Director di Guild Wars 2, sul quale ha lavorato dal 2012 al 2016, tornerà in ArenaNet per aiutare JT nella gestione dello studio. In questi anni, Johanson ha lavorato per Amazon, dando forma alle esperienze interattive di Twitch e guidando il team dell'ormai defunto Crucible. Oltre all'espansione End of Dragons, ArenaNet sta lavorando anche all'aggiornamento del motore di gioco alle DirectX 11, che potrà essere testato dai giocatori alla fine di quest'anno in Beta.