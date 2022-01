Guilds of Guardians e The Sanbox: l'evento crossover dei Metaversi

Mentre l'interesse di aziende come Square Enix per gli NFT cresce progressivamente, iniziano a nascere anche le prime collaborazioni tra videogiochi che si basano proprio sulla blockchain. A tal proposito, è stato di recente annunciato il primo evento crossover tra Guilds of Guardians e The Sandbox.

L'action RPG per dispositivi mobile e il Metaverso che sta sempre più prendendo piede grazie alla partecipazione di artisti come Steve Aoki nel Metaverso stanno infatti per ospitare un evento che consentirà ai giocatori di utilizzare i personaggi di Guilds of Guardians all'interno di The Sandbox. Partecipare all'evento non sarà semplicissimo e richiederà di seguire tutta una serie di passaggi. Stando a quanto dichiarato dal team di sviluppo, Stepico, saranno tre i personaggi di GoG che si potranno usare in The Sandbox: Lia, Miera e Varik. A poter ricevere questi eroi in maniera randomica saranno i giocatori che hanno 'evocato' tali personaggi in una recente vendita in game di NFT e che hanno un account di The Sandbox collegato al medesimo portafoglio sul quale è presente anche l'NFT di Guild of Guardians.

Ecco di seguito quello che dovrebbe essere il prezzo dei tre personaggi:

100 Sandbox SAND Lias (Eroe Leggendario)

300 Sandbox SAND Miera (Eroe Epico)

1000 Sandbox SAND Varik (Eroe Raro)

Va precisato che il personaggio di Guild of Guardians e quello di The Sandbox non coincideranno e, com'è spiegato sul sito ufficiale, si tratterà di due NFT distinti e separati. Pare inoltre che i team di sviluppo siano attualmente alla ricerca di nuovi modi attraverso i quali far interagire i due Metaversi.

In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate il provato di The Sandbox con tutti i dettagli sul suo funzionamento.