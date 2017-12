Guillermo del Toro è ancora all'oscuro della storia di Death Stranding

È passato ormai diverso tempo dall'ultima volta in cuisi è mostrato pubblicamente. I giocatori non hanno ancora ben chiara la natura del gioco che sta prendendo forma presso gli studi di, e, a quanto pare, lo stesso può dire, che paradossalmente ha pur preso parte al progetto in prima persona.

Stando a quanto rivela il noto regista, infatti, Hideo Kojima non ha ancora rivelato nulla della storia alla base di Death Stranding agli attori che ha assoldato per la sua realizzazione.

"Kojima ha scannerizzato a Toronto il mio corpo e il mio volto per la realizzazione del modello. Ne aveva bisogno per l'avatar digitale (e per un ricatto, forse), e quindi mi ha mandato il teaser che tutti voi avete visto. Questo è quanto - in seguito mi ha spedito giocattoli e ragali ogni paio di settimane, ma nessun indizio. Sto morendo dalla voglia di sapere", si legge da un post pubblicato dal regista in una recente sessione AMA tenuta su reddit per la promozione del suo ultimo film, The Shape of Water.

Le domande rimangono quindi senza risposta, per il momento, ma le cose potrebbero iniziare a cambiare fra due giorni: il 7 dicembre si terranno i Game Awards 2017, evento al quale parteciperanno lo stesso Guillermo del Toro, insieme a Norman Reedus e lo stesso Hideo Kojima. Continuate a seguirci, quindi, per non perdervi tutte le novità su Death Stranding.