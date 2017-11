Guillermo del Toro vedrà il gamplay di Death Stranding tra due settimane

Intervistato recentemente da IGN, il registaha parlato del buon rapporto che lo lega ae di come i due siano in perfetta sintonia non solo sul lavoro, ma anche nella vita privata.

Parlando di Death Stranding, il regista fa sapere che a breve dovrebbe vedere il primo gameplay del gioco, la quale Kojima sta apparentemente apportando gli ultimi ritocchi. Del Toro sembra avere le idee chiare a riguardo e si dice convinto di poter visionare il video "tra circa due settimane", una finestra che combacia con i Video Game Awards (7 dicembre) e con la PlayStation Experience (9 e 10 dicembre).

Che il papà di Metal Gear sia pronto per far vedere il gameplay del gioco durante uno degli ultimi grandi eventi videoludici dell'anno? Lo scopriremo a inizio dicembre...