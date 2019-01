Guilty Gear 20th Anniversary Edition annunciato per Nintendo Switch

Arc System Works e PQube hanno annunciato Guilty Gear 20th Anniversary Edition previsto al lancio su Nintendo Switch durante la primavera di quest'anno. Si tratta di un bundle che includerà al suo interno l'originale Guilty Gear e Guilty Gear XX Accent Core Plus R.

Il capostipite della serie di Guilty Gear, pubblicato su PlayStation One nel 1998, seppe convincere i giocatori non solo per le sue meccaniche di gameplay, ma anche grazie alla spettacolarità delle mosse speciali dei lottatori, un'avvincente colonna sonora, e un set di personaggi unici in stile anime con cui venne imbastito l'universo narrativo del franchise che ancora oggi riesce a coinvolgere numerosi fan così come accadeva 20 anni fa.

Sbarcato in Giappone nel 2008, Guilty Gear XX Accent Core Plus R è l'ultimo esponente del filone "XX" della serie, che racchiude e mette a lucido tutte le meccaniche sperimentate nei 12 precedenti episodi. Le novità di gioco presenti nel titolo fecero da trampolino di lancio per l'acclamato sequel: Guilty Gear Xrd.

Come potete notare al termine del trailer di annuncio che trovate in cima alla notizia, Guilty Gear 20th Anniversary Edition sarà pubblicato nella stagione primaverile su Nintendo Switch. Il primo capitolo di Guilty Gear arriverà anche su PC e PlayStation 4.