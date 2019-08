Guilty Gear: il nuovo capitolo confermato per PS4, sarà giocabile all'ArcRevo 2019

Il palco dell'EVO 2019 ha ospitato una vasta quantità di annunci, tra i quali la conferma dello sviluppo di un nuovo capitolo della celebre serie Guilty Gear.

Ancora priva di un titolo definitivo, la nuova produzione targata Arc System Works è stata presentata al pubblico grazie alla trasmissione di un teaser trailer del nuovo Guilty Gear. Quest'ultimo ha consentito ai fan della saga di dare un primo fugace sguardo al prossimo capitolo della serie di picchiaduro, ma non ha offerto molti dettagli sul suo esordio. L'unico elemento confermato in sede EVO è stata infatti la finestra di lancio, fissata per un generico 2020. Ora emergono tuttavia ulteriori informazioni.

Arc System Works ha infatti annunciato che il "Nuovo Guilty Gear" sarà presente in forma giocabile in occasione dell'ArcRevo World Tour Final 2019. L'evento si svolgerà in California, presso lo UC Irvine Student Center, tra 16 ed il 17 novembre di quest'anno. Il programma dedicato all'evento, inoltre, conferma che il picchiaduro potrà essere giocato su Playstation 4, confermando così indirettamente il supporto almeno alla console Sony.



Insomma, sembra che i fan della serie potrebbero non dover attendere troppo per scoprire qualcosa in più su questo ancora non battezzato capitolo della serie Guilty Gear. Curiosi di scoprire ulteriori dettagli?