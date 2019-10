Guilty Gear nel 2020: il nuovo trailer presenta Axl Low, altro reveal atteso a novembre

Tra i numerosi annunci giunti nel corso dell'edizione 2019 dell'EVO, è giunta anche la conferma di un imminente ritorno sulla scena della nota serie piacchiaduro di Guilty Gear.

Durante l'evento, il team di Arc System Works ha infatti confermato di star lavorando ad un nuovo capitolo del franchise, la cui pubblicazione è fissata per il 2020. Ancora privo di un titolo definitivo, il gioco è ad oggi conosciuto semplicemente con la dicitura di "New Guilty Gear". Maggiori informazioni sul gioco giungeranno probabilmente in occasione dell'ArcRevo World Final Tour 2019: la software house ha infatti già confermato che il titolo sarà presente all'evento californiano in forma giocabile.



Lo svolgimento della manifestazione è fissato per il mese di novembre: per ingannare l'attesa, Arc System Works ha però pubblicato un inedito trailer del nuovo Guilty Gear, con il quale ci viene presentato il personaggio di Axl Low. Disponibile in apertura a questa news, il filmato ci consente di dare un fugace sguardo allo stile di combattimento che caratterizzerà il giocatore. Cosa ve ne pare? Ulteriore elemento interessante, in descrizione al video viene annunciato che un ulteriore personaggio sarà svelato al pubblico in data 3 novembre. Alle ore 06:00 PM PST prenderà infatti il via un appuntamento streaming dedicato.