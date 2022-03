Guilty Gear Strive annuncia la nuova lottatrice Testament, il Season Pass 2 e molto altro

Guilty Gear Strive sta regalando grandi soddisfazioni ad Arc System Works, che in un colpo solo ha annunciato l'ultima lottatrice del primo Season Pass, chiamata Testament, e una seconda stagione di contenuti aggiuntivi.

Già apparsa in numerosi capitoli e spin-off della serie, a partire dal primo Guilty Gear del 1998 fino ad arrivare a X, XX, Isuka, Dust Strikers e Judgment, Testament è una lottatrice a lungo raggio che combatte impugnando una falce. I possessori del primo Season Pass di Guilty Gear Strive potranno condurla in battaglia senza alcun costo aggiuntivo a partire dal 28 marzo, mentre tutti gli altri avranno l'opportunità di acquistarla singolarmente al prezzo di 6,99 euro dal 31 marzo. Il 28 marzo verrà pubblicato anche il nuovo stage "White House Reborn", che come il nome lascia chiaramente intuire sarà ambientato nella residenza del presidente degli Stati Uniti d'America. Lo stage sarà incluso nel Season Pass e acquistabile a parte al prezzo di 1,99 euro.

I due nuovi contenuti aggiuntivi saranno accompagnati da un aggiornamento gratis che introdurrà Digital Figure, una modalità che consente ai giocatori di posizionare a proprio piacimento personaggi, arredamento, effetti e molti altri elementi per creare delle scene personalizzate. Alla fine di aprile verrà invece il turno dell'ultimo contenuto del Season Pass 1, una serie di missioni intitolata "Another Story" che inquadrerà la lore del gioco dalla prospettiva dei personaggi che non sono apparsi nella storia principale.

Non paga di questo gran numero di novità (che potete visionare in anteprima nei video e nelle immagini allegate a questa notizia), Arc System Woirks ha anche annunciato il Season Pass 2 di Guilty Gear Strive, destinato ad aggiungere quattro nuovi personaggi giocabili e il cross-play tra PlayStation 5, PS4 e PC. In programma c'è anche un aggiornamento per la stabilizzazione dell'online, il potenziamento dei server e la riduzione dei tempi di connessione. Cos'altro si può desiderare? Se non possedete ancora questo picchiaduro, scopritelo nella nostra recensione di Guilty Gear Strive.