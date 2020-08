Guilty Gear Strive annunciato anche per PS5 e PC: presentati due nuovi lottatori

Durante la Japan Fighting Game Publishers Roundtable sono intervenuti anche i ragazzi di Arc System Works per fornirci un aggiornamento sullo sviluppo di Guilty Gear Strive. Il picchiaduro, inizialmente annunciato solamente per PlayStation 4, è ora previsto anche su PlayStation 5 e PC.

Arc System Works ha approfittato dell'annuncio delle due nuove piattaforme per svelare altri due lottatori, ossia Leo Whitefang e Nagoriyuki. Il primo è una vecchia conoscenza: il Re tedesco dell' Allied Kingdom of Illyria ha fatto la sua prima apparizione nella versione console di Guilty Gear Xrd -SIGN-, il quinto capitolo principale della serie. Nagoriyuki, invece, è un personaggio completamente nuovo che farà la sua prima apparizione proprio in Guilty Gear Strive, andandosi ad unirsi a personaggi già presentati come Ramlethal Valentine, Millia Rage e Zato-1.

Potete ammirare Leo Whitefang e Nagoriyuki in azione nel trailer condiviso in occasione della Roundtable. In coda al filmato è possibile vedere i loghi di PS4 e PS5 uno di fianco all'altro, ma sul sito ufficiale viene chiaramente menzionata anche la versione PC Steam. L'uscita di Guilty Gear Strive è fissata per i primi mesi del 2021: prima di allora, ad ottobre, verrà svelato un nuovo personaggio. Nell'attesa, vi consigliamo di leggere la nostra analisi della Beta di Guilty Gear Strive.