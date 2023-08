Guilty Gear Strive, annunciato il Season Pass 3: Johnny si aggiunge al roster

Dopo aver annunciato all'EVO 2023 l'arrivo di Under Night In-Birth II Sys:Celes, Arc System Works toglie i veli alla Stagione 3 di Guilty Gear Strive. Tra le principali novità della nuova season troviamo anche Johnny, che si aggiunge al roster del picchiaduro 2D.

Quello che vi abbiamo riportato in cima alla notizia è il trailer di presentazione della Stagione 3 di Guilty Gear Strive, che proporrà ai giocatori un nuovo Season Pass ricco di contenuti inediti. Tra questi, come detto, c'è anche Johnny: "Capo dei Jellyfish Pirates, Johnny è un maestro dello stile di scherma Hirofumi. È un fuorilegge di livello mondiale, ma vive secondo il mantra 'Aiuta i deboli e combatti i forti', che lo ha reso popolare tra le persone. Johnny è un ragazzo accomodante sempre pronto a un po' di relax, ma quando il gioco si fa duro, è senza dubbio l'uomo adatto al lavoro. Non importa quanto sia cupa la situazione, non perde mai la calma ed è spesso lì per spezzare la tensione con una battuta arguta. Salva i bambini orfani della guerra e li porta a bordo della sua nave. Ama i membri dei Jellyfish Pirates come la sua stessa famiglia e spesso ha dichiarato loro che mette la loro sicurezza prima della propria vita".

Johnny sarà acquistabile singolarmente al costo di 6,99 euro o incluso nel Season Pass 3 da 24,99 euro al cui interno troverete altri tre personaggi giocabili, due nuovi stage, e nuove colorazioni per gli outfit. Ad accompagnare l'arrivo del Season Pass ci sarà un aggiornamento gratuito tramite cui saranno aggiunte nuove mosse per sei personaggi del roster, la meccanica offensiva "Wind Assault" e quella difensiva "Deflect Shield".