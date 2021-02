Guilty Gear Strive: aperte anche in Italia le registrazioni per l'Open Beta su PS5 e PS4

Bandai Namco ha annunciato una Open Beta di Guilty Gear Strive per PlayStation 5 e PS4, la fase di test si terrà dalle 04:00 del 19 febbraio e fino alle 15:00 del 21 febbraio. Ecco come fare per candidarsi ed il link per l'iscrizione alla Beta Pubblica per console.

L’Open Beta di Guilty Gear Strive mette a disposizione 13 personaggi e varie modalità di gioco con lottatori controllati dall'IA o da altri giocatori in carne ed ossa, con supporto per il Cross-Play tra PlayStation 4 e PlayStation 5. Di seguito un riassunto dei contenuti e delle modalità previste:

Offline: versus (VS CPU/VS 2P), tutorial, training

Online: Online match, ranking, quick start

Bonus: Replay

13 personaggi

Da oggi sarà aperta una piattaforma online per consentire ai fan di registrarsi per provare ad accedere alla Open Beta di Guilty Gear Strive con accesso anticipato dal 18 febbraio dalle 16:00. I codici sono limitati, dunque se siete interessati affrettatevi prima che sia troppo tardi!

Guilty Gear Strive sarà disponibile in Europa dal 9 aprile su entrambe le console Sony e su PC (via Steam), il gioco supporta l'upgrade gratis dunque acquistando la versione per PlayStation 4 sarà possibile ottenere anche la versione per PS5 senza costi aggiuntivi. L'Open Beta è accessibile solamente su console.